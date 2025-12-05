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Новини Атака дронів на регіони РФ Погрози Кадирова
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Кадиров пригрозив Україні "жорстокою відповіддю" через атаку БпЛА на Чечню

кадиров

Під час атаки безпілотників на столицю Чечні 5 грудня дрон влучив у комплекс "Грозний-Сіті", розташований за 800 метрів від резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова. Той згодом пригрозив Україні "відповіддю по терористичних об'єктах"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своїх соцмережах.

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Погрози глави Чечні

Кадиров назвав це "боягузливими ударами укрофашистів по мирних об'єктах".

"Починаючи з завтрашнього дня і протягом тижня [українці] відчують на собі нашу жорстку відповідь... Наші атаки будуть спрямовані на військові терористичні об'єкти укронацистів. Чекайте!" - пригрозив глава Чечні, додавши, що це "особистий подарунок".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комплекс "Грозний-Сіті" горить у столиці російської Чечні після атаки безпілотників. ВIДЕО

За його словами, атака на Грозний "абсолютно не має ніякого тактичного сенсу".

За його словами, жертв внаслідок атаки начебто немає, а будівлю пообіцяв відремонтувати.

Дивіться також: Дрони атакували Темрюкський морський порт у Краснодарському краю. ВIДЕО

Атака на Чечню

  • Нагадаємо, у п’ятницю, 5 грудня, дрони атакували столицю Чечні — місто Грозний. Зафіксовано влучання у висотну будівлю комплексу "Грозний Сіті".
  • 2 грудня внаслідок атаки БпЛА на Чеченську республіку РФ вночі згоріла будівля ФСБ.

Погрози Кадирова

Автор: 

Грозний (29) Кадиров Рамзан (542) Чечня (291)
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Топ коментарі
+36
З погрозами у чергу , ******* !
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05.12.2025 23:57 Відповісти
+28
Чекаємо, підрк чорнодупий. Ічкерійці твою жирну тушку і твоїх чисельних вилупків невдовзі підвішають для освіжування і загортання у свинячі шкури.
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06.12.2025 00:01 Відповісти
+26
Весела метушня у курнику вівцей0бів.
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06.12.2025 00:00 Відповісти
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З погрозами у чергу , ******* !
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05.12.2025 23:57 Відповісти
P.S. А будеш надоїдати - викреслимо із списку .
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06.12.2025 00:00 Відповісти
Весела метушня у курнику вівцей0бів.
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06.12.2025 00:00 Відповісти
Нестерпно грізний Дон, по призвищю Гон-Дон,
Грозить дон з міста Грозний дон,
Грозою дон, пройдется над рекою дон.
Днепром яка зовется.
Но послан був у сраку
Смердючему кацапу цей кончений Гон-Дон.
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06.12.2025 06:57 Відповісти
Чекаємо, підрк чорнодупий. Ічкерійці твою жирну тушку і твоїх чисельних вилупків невдовзі підвішають для освіжування і загортання у свинячі шкури.
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06.12.2025 00:01 Відповісти
Как дирка у своєму репертуарі але забув що його вівцейоби це заградзагони а не війська
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06.12.2025 00:02 Відповісти
Бугогагага
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06.12.2025 00:04 Відповісти
Невже своїх жінок-віслюків відправить в атаку? Це ще бородата мразота не отримувала ракетами по своїх палацах. Буде мразота в підвал як )(уйло перебиратись жити
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06.12.2025 00:06 Відповісти
Ух какой злой ОВЦЕЙОБ
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06.12.2025 00:08 Відповісти
До уровня Джохара Дудаева как до луны
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06.12.2025 00:10 Відповісти
Київ у метро знову
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06.12.2025 00:10 Відповісти
авжеж, будемо ховатись від кадиркіних балаболістичних ракет.

єдине на що здатен цей шайтан, це якийсь теракт, да і то руками безробітного наркомана

.
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06.12.2025 00:16 Відповісти
Кадиркіни тут ні до чого. На сьогодні рашисти готували масовану атаку вже тиждень..
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06.12.2025 00:46 Відповісти
під час "переговоров о мире имени Трампа" ?

1. буйло не буде нариватись на неприємності
2. ракети цей гад береже до морозів - ми його падлючі звички вже знаємо

.
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06.12.2025 03:47 Відповісти
Ну як? Точно не буде?
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06.12.2025 23:53 Відповісти
Дніпро знову товчуть.
І Київщина
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06.12.2025 10:44 Відповісти
ти за Беслан помстися ..кусок барана ...
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06.12.2025 00:10 Відповісти
Прислужник рашистської пітьми, зрадник світлої пам'яті і невмирущої слави Джохара Дудаєва, Аслана Масхадова й інших чеченських воїнів, які не скорилися ворожій навалі й невтомно нищили російських загарбників на своїй землі, щоби врешті вигнати геть всю цю нечисть.
Ганьба колаборантам - назначенцям *****, що зараз допомагають пітьмі воювати з Україною.
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06.12.2025 00:11 Відповісти
спокійно,
буба вибачиться і все устаканиться.
не перший раз...
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06.12.2025 00:11 Відповісти
Сявка каДирка заскавучала, значить Україна все правильно робить. Слава Україні!
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06.12.2025 00:12 Відповісти
ахмат чяй телесами груюкає
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06.12.2025 00:17 Відповісти
бити треба було по кадиркіному палацу - здоров'я у нього ніяке, великі проблеми з нирками.
може захлинувся б у власній сечі з переляку

.
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06.12.2025 00:19 Відповісти
100% кадиркін від страху коні двинув би разом зі своїм поросятком-синком. Бо судячи з того якими кортежами і з якою охороною воно їздить воно такий же серун як і )(уйло
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06.12.2025 00:22 Відповісти
в Україні є гетьманцев!
він таких голими ногами шмяк....
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06.12.2025 00:21 Відповісти
настрій, вишкол все при йому!
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06.12.2025 00:23 Відповісти
Ховайте овець.
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06.12.2025 00:22 Відповісти
Ми не кацапи... Століття тому, махновці це пояснили "дітям гір"... Потім на Північному Кавказі матері дітей "Махном" лякали... Можемо повторить..
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06.12.2025 00:22 Відповісти
шо за байка?
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06.12.2025 01:22 Відповісти
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/ Махно і абреки.Байка.))
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06.12.2025 02:23 Відповісти
ні,це не байка. це рідкісний випадок коли Холодний цілком правий. десь у 1919 році,армія Н.Махна вела бойові дії проти біляків Дєнікіна,у Дєнікіна була т.з. Дика дивізія,з кавказців. ця дивізія дуже лютувала проти цивільного населення і в одному з боїв махновці її розбили,влаштували різанину джігітам.вцілілі ах..гордиє джігіти ,в паніці дременули з України додому...
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06.12.2025 02:24 Відповісти
Не "байка"... Це розгром "дикої дивізії" під Катеритнославом, у листопаді 1919-го...
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06.12.2025 05:05 Відповісти
смішний цей їхній покемон....
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06.12.2025 00:24 Відповісти
Пітух *******
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06.12.2025 00:28 Відповісти
Україна не воює проти чеченців. Україна воює проти кадиропітеків.
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06.12.2025 00:55 Відповісти
Бідні вівці і барани він їх буде туп туп
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06.12.2025 01:39 Відповісти
Кадиров цє мунафік, але дуже важлива фіґура.Не буде миру на фатерлянді аж до поки коцяпи почнуть різати один одноґо.
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06.12.2025 04:38 Відповісти
Шайтан кончений
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06.12.2025 06:06 Відповісти
Передайте цьому під@ру, хай потерпить, єво скоро асвабадят!))
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06.12.2025 07:16 Відповісти
Що там кукурікае цей бородатий цап кака.диров? Ударити по центрам прийняття рішень? Козойоб своїми тупими мізками не розуміє, це Україна, і вас, драних синів свиней і козлів сприймають не як воінів, а пастухів з гір, і будуть вас тут перетворювати в вонючу падаль і корм для диких тварин. Шо там кукурікав кака.дирівський генерал лапті алладіна на курщині? ми-би показали їм ( ЗСУ ), але розминулися. Кака.диров, зарубай собі на твойому козлиному лобі, прийдуть до тебе бандеровці і будуть мати всю твою домову книгу, а тебе, цап бородатий будуть місяць кормити свининою, а коли відгодують, і закриють в вольєр з вовками.
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06.12.2025 07:26 Відповісти
...знову в тіктоці щось покажеш?
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06.12.2025 07:30 Відповісти
Ага, злой чеченец громко плачет ,уронил он в речку мячик, тише ,злой чечен ,не плач,не утонет в речке мяч.
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06.12.2025 07:35 Відповісти
Членососка путінський - Кадиров скоро отримує дрон у вигяді х#я прямо в туза.
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06.12.2025 07:42 Відповісти
Барани в аулах почали ховатися очікуючи жорсткої відповіді, дупой чують що відповідь у першу чергу торкнеться їх.
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06.12.2025 07:54 Відповісти
Дон,приготуй дон тік-ток війська дон.А,дон короче ган дон,дон
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06.12.2025 08:24 Відповісти
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06.12.2025 08:29 Відповісти
Вони так себе ведуть, поки, реально, не отримують "в гризло". Після цього називають тебе "братом" і пробують "примириться". Але, як тільки бачать настання, хоча-б, тимчасово, переваги твого противника - негайно переходять на бік "сильного", і жорстоко "відіграються" на тобі...
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07.12.2025 12:02 Відповісти
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06.12.2025 08:30 Відповісти
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06.12.2025 08:49 Відповісти
Шашлычник уже извинился?
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06.12.2025 08:55 Відповісти
Наверное, лично пойдёт со смартфоном наперевес на штурм Покровска.
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06.12.2025 09:38 Відповісти
Мабуть, підпишуть якусь ракету, що в Україну полетить, "За Грозний!"
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06.12.2025 13:18 Відповісти
Кадиркин звісно 🦌 але накуя нам здалась та Чечня??
Хто прийняв таке рішення, чи зрадники хочуть щоб Україна воювала та витрачала людський та інший ресурс ще й з Чечнею? Oоб ще й вони на нас кидали ракети?
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06.12.2025 10:14 Відповісти
Ага))
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06.12.2025 10:53 Відповісти
Через п'ять годин після войовничої заяви Рамзана Кадирова про "війну всій Європі" Грозний, був атакований українським безпілотником, який вразив адміністративну будівлю за менш ніж один кілометр від резиденції самого Кадирова.
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06.12.2025 17:56 Відповісти
 
 