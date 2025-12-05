Кадиров пригрозив Україні "жорстокою відповіддю" через атаку БпЛА на Чечню
Під час атаки безпілотників на столицю Чечні 5 грудня дрон влучив у комплекс "Грозний-Сіті", розташований за 800 метрів від резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова. Той згодом пригрозив Україні "відповіддю по терористичних об'єктах"
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своїх соцмережах.
Погрози глави Чечні
Кадиров назвав це "боягузливими ударами укрофашистів по мирних об'єктах".
"Починаючи з завтрашнього дня і протягом тижня [українці] відчують на собі нашу жорстку відповідь... Наші атаки будуть спрямовані на військові терористичні об'єкти укронацистів. Чекайте!" - пригрозив глава Чечні, додавши, що це "особистий подарунок".
За його словами, атака на Грозний "абсолютно не має ніякого тактичного сенсу".
За його словами, жертв внаслідок атаки начебто немає, а будівлю пообіцяв відремонтувати.
Атака на Чечню
- Нагадаємо, у п’ятницю, 5 грудня, дрони атакували столицю Чечні — місто Грозний. Зафіксовано влучання у висотну будівлю комплексу "Грозний Сіті".
- 2 грудня внаслідок атаки БпЛА на Чеченську республіку РФ вночі згоріла будівля ФСБ.
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Грозить дон з міста Грозний дон,
Грозою дон, пройдется над рекою дон.
Днепром яка зовется.
Но послан був у сраку
Смердючему кацапу цей кончений Гон-Дон.
єдине на що здатен цей шайтан, це якийсь теракт, да і то руками безробітного наркомана
.
1. буйло не буде нариватись на неприємності
2. ракети цей гад береже до морозів - ми його падлючі звички вже знаємо
.
І Київщина
Ганьба колаборантам - назначенцям *****, що зараз допомагають пітьмі воювати з Україною.
буба вибачиться і все устаканиться.
не перший раз...
може захлинувся б у власній сечі з переляку
.
він таких голими ногами шмяк....
Хто прийняв таке рішення, чи зрадники хочуть щоб Україна воювала та витрачала людський та інший ресурс ще й з Чечнею? Oоб ще й вони на нас кидали ракети?