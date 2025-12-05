Кадиров пригрозив Україні "жорстокою відповіддю" через атаку БпЛА на Чечню

Під час атаки безпілотників на столицю Чечні 5 грудня дрон влучив у комплекс "Грозний-Сіті", розташований за 800 метрів від резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова. Той згодом пригрозив Україні "відповіддю по терористичних об'єктах"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своїх соцмережах.

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Погрози глави Чечні

Кадиров назвав це "боягузливими ударами укрофашистів по мирних об'єктах".

"Починаючи з завтрашнього дня і протягом тижня [українці] відчують на собі нашу жорстку відповідь... Наші атаки будуть спрямовані на військові терористичні об'єкти укронацистів. Чекайте!" - пригрозив глава Чечні, додавши, що це "особистий подарунок".

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За його словами, атака на Грозний "абсолютно не має ніякого тактичного сенсу".

За його словами, жертв внаслідок атаки начебто немає, а будівлю пообіцяв відремонтувати.

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Атака на Чечню