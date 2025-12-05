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16 015 57

Комплекс "Грозний-Сіті" горить у столиці російської Чечні після атаки безпілотників. ВIДЕО

В одній із веж комплексу "Грозний-Сіті" у чеченській столиці пролунав потужний вибух, який зруйнував фасад кількох верхніх поверхів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент повідомляє опозиційний чеченський проєкт NIYSO. На оприлюднених кадрах видно серйозні пошкодження будівлі.

Дивіться: Момент влучання по базі кадирівців у Гудермесі. ВIДЕО

Офіційної реакції від влади Чечні поки що немає.

Імовірний удар БПЛА

За попередньою інформацією, причиною вибуху могло стати влучання безпілотника. Раніше у Грозному та сусідніх регіонах запровадили режим загрози атаки дронів. В аеропортах Грозного, Магаса та Владикавказу було активовано план "Ковьор", який передбачає тимчасове обмеження роботи повітряного простору для захисту від БПЛА.

Також дивіться: Військове містечко полку Росгвардії "Ахмат-Північ" горить у Грозному після атаки БПЛА. ВIДЕО

Дрон міг збитися з курсу через роботу РЕБ

Проєкт Exilenova+ припускає, що вибух міг бути наслідком того, що система радіоелектронної боротьби збила дрон із курсу, після чого він влучив у будівлю комплексу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадирівець із гранатомета стріляє у напрямку храму РПЦ у Суджі на Курщині. ВIДЕО

Дивіться також: У Ставропольському краї РФ "добрі дрони" атакували хімічний гігант "Невинномиський Азот": "Дымит там прям вообще ах#енно!". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5992) Кадиров Рамзан (542) Чечня (291)
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Топ коментарі
+31
Горіть прислужники злочинця путіна ,справжні чеченці воюють проти рашистів.
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05.12.2025 09:34 Відповісти
+22
Це укуси навить і не комарів, а,мошки. Де фламінгавки? Де блек найт у маскві?
зелене чмо
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05.12.2025 09:39 Відповісти
+21
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05.12.2025 10:03 Відповісти
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кадирка, спиш ?
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05.12.2025 09:33 Відповісти
дрон влучив у хмарочос, розташований недалеко від резиденції Кадирова і будівлі ФСБ
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05.12.2025 10:00 Відповісти
резиденція Кадирова

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05.12.2025 10:06 Відповісти
грозний маленьке містечко - і все у нього у центрі міста
Якщо дрон долетів до центра грозного то полюбому попаде у щось відповідальне.
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05.12.2025 10:56 Відповісти
Пригожин вітає сруськіх кадирівців!!
Ічкерію не перемогти московітам!
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06.12.2025 09:17 Відповісти
Мабуть даги з ними здоровкаються
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05.12.2025 09:33 Відповісти
Горіть прислужники злочинця путіна ,справжні чеченці воюють проти рашистів.
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05.12.2025 09:34 Відповісти
Так, там поруч будівля фсб, летіло мабуть туди в московських слуг
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05.12.2025 09:54 Відповісти
Обирають нового Папу дона.
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05.12.2025 09:35 Відповісти
Нашье пивио лушее мире! Украинские дроны сбиувает 100%

каДыров
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05.12.2025 09:36 Відповісти
Рамзанкє дирову-бальшой прівєт...
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05.12.2025 09:37 Відповісти
Це укуси навить і не комарів, а,мошки. Де фламінгавки? Де блек найт у маскві?
зелене чмо
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05.12.2025 09:39 Відповісти
ну звичайно .. От якби зібрати весь великий пердіж деяких критиків і запустити його по орках - ось це був би удар!
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05.12.2025 10:14 Відповісти
Критики платять податки, з яких кормлять ботів типу тебе.
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05.12.2025 10:33 Відповісти
https://censor.net/ua/photonews/3588956/flamingo-fotojurnalist-ap-pokazav-novi-foto-rakety
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05.12.2025 23:14 Відповісти
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05.12.2025 09:43 Відповісти
А нехрен хмарочоси будувати.
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05.12.2025 09:45 Відповісти
Була б сакля не попало б.
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05.12.2025 09:52 Відповісти
Аллах покарав ☝️
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05.12.2025 09:47 Відповісти
Ціль цієї атаки яка?Тактична чи стратегічна?Як зменшує обороноздатність РФ?
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05.12.2025 09:47 Відповісти
Летіло в казарму ахмат-чая, певео сбило в дім
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05.12.2025 09:49 Відповісти
🤡🤡🤡🤡🤡
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05.12.2025 09:56 Відповісти
На тому поверсі як раз було весілля лаптя алладіна з адамом кадировим 😁
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05.12.2025 10:03 Відповісти
A tebe chto zhalko ? 🤡
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05.12.2025 10:02 Відповісти
Добре,ми хотіли знищити казарму кадирівців.І допустимо що ми б знищили казарму з кадирівцями.Це б повністю знищило можливість РФ вести війну і Путін на другий день підпише капітуляцію?Війна це не шоу,це концентрація всі ресурсів держави для ударів по НАЙБОЧИШІХ точках противника.Найболючіші точки РФ-Місця видобутку енергоносіїв,місця виробництва ракет і дронів,місця виробництва вибухівки і порохів,компресорні станції перекачки газу і нафти,розподільні пункти електроенергії.Казарма з Шашлик-Башлик-Машлик в цей список не входить.
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05.12.2025 10:54 Відповісти
Ічкерії треба допомогти повстати. Це важливо.
Хоча сам я підтримую лише удари по москві
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05.12.2025 11:22 Відповісти
Що перший ваш аргумент що другий ваш аргумент не призведе до серйозних змін на фронті.Повстання придушать спокійно силовим апаратом РФ який не мобілізують саме для підтримки режиму(така ж сама ситуація у нас-при браку поповнення ЗСУ силовики недоторкані).Удари по Москві аналогічні ударам РФ по Києву-це приводить до злості і нетерпимості до ворога,но не до капітуляції.Я перечислив всі важливі больові точки.Удари по енергетиці зменшать поповнення казни.Удари по ВПК зменьшать кількість зброї для атак по Україні(але це мають бути критично важливі підприємства).Удари по підстанціях знизять виробництво тієї ж зброї.
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05.12.2025 12:03 Відповісти
єсть чоткоє поніманіє данная сітуація що ваші коментарі призведуть до суттєвих змін на війні.
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05.12.2025 13:07 Відповісти
Може хтось прочитає і перестане робити вигляд що воює з РФ.Залужний чітко ж казав перед звільненням-РФ не перемогти живою силою,тільки технологічним проривом.Його бачення не привели до суттєвих змін на фронті,а він як не як генерал.Так що мій коментар-Це голос того що кричить в пустині.
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05.12.2025 13:17 Відповісти
ніякий технологічний прорив не дасть перемогу над РФ. Він може її тільки терміново зупинити, так як Росія має здібності успішно вести гонку озброєнь. Перемога може бути тільки в результаті экономічного тиску, революційного перевороту або діверсіі. Перший варіант відкидає США і Европа, другий і третій диалектично не сформовані, бо фсб винищує ці ростки набагато краще царського режиму.
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05.12.2025 13:32 Відповісти
На чому працює економіка любої країни?Це електроенергія для підприємст,і паливо для логістики.Все дуже просто,економіка РФ ляже.А виробництво крилатих і балістичних ракет Україною коли їх у нас нема може вважатись технологічним проривом?Чи для вас Технологічний прорив-це Зірка Смерті з зоряних війн?Більше нічого писати не буду-марна дискусія,вся пара йде в свисток.
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06.12.2025 10:29 Відповісти
я за технологiчні прориви нічого не писав, це ви тут якусь теорію Нострадамуса розвели про магічні мечі.
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06.12.2025 16:03 Відповісти
Це у вас коротка память чи спроба мене зробити дураком.******* газлайтингом-( Газлайтинг - це форма психологічної маніпуляції, коли одна людина систематично змушує іншу сумніватися у власній пам'яті, сприйнятті реальності та здоровому глузді, знецінюючи її почуття, щоб отримати контроль, що призводить жертву до дезорієнтації та втрати впевненості. Термін походить від п'єси «Газове світло» (Gas Light), де чоловік змушує дружину повірити, що вона втрачає розум.)
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07.12.2025 18:22 Відповісти
ще раз повторюю для обдарованих - марення про "технологічний прорив" - суто ваше.
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07.12.2025 21:27 Відповісти
Виходить коли я повторив слова Залужного,то марення мої а не генерала?-

Огляд від ШІ

Стратегія перемоги України, за словами генерала Залужного, полягає у
технологічній перевазі над кількісною перевагою ворога, інноваціях, мобільності та новій філософії ведення війни, яка передбачає швидке опанування нових спроможностей та перетворення бойових дій на оперативно безглузді для Росії. Ключове - це перехоплення технологічної ініціативи, використання досвіду, створення систем високотехнологічних засобів, переосмислення навчання та мобілізації, щоб компенсувати перевагу РФ у ресурсах.
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08.12.2025 18:23 Відповісти
ти починав цю тему, не я. і що для тебе техпрорив питай в себе сам, зірка смерті чи стакан з самогоном.
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08.12.2025 21:42 Відповісти
"перехоплення технологічної ініціативи" - яке може буть перехоплення в країні яка повністю залежить від іноземної допомоги. залужний сотрясає повітря, не розуміючи що насправді треба для перемоги.
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08.12.2025 21:47 Відповісти
я б з цим погодився, якщо б ці морські дрони привели до повернення окупованого. Але втрачено дуже багато щоб казати про успіх.
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09.12.2025 15:43 Відповісти
начинается... я же вам говорил, прекратите выплёвывать прописанные вам таблетки!
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09.12.2025 18:56 Відповісти
Ігор Ігористий #558935

Ціль цієї атаки яка?Тактична чи стратегічна?Як зменшує обороноздатність РФ?

05.12.2025 09:47

Дивний ви таваріщ, вибачте. Порівняйте вартість дрона, вартість ремонту, плюс психологічні і репутаційні втрати режиму Кадирова і *****.
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05.12.2025 21:11 Відповісти
,,Літаки летять,будем усіх бомбіть,,?
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05.12.2025 22:07 Відповісти
Степашки все своїми податками відбудують 😁
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05.12.2025 09:52 Відповісти
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05.12.2025 10:03 Відповісти
Свинокацапе, я пью твій біль 🤙
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05.12.2025 10:08 Відповісти
Ічкерія буде вільною від московських свиней 🔪🐷
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05.12.2025 10:12 Відповісти
Вся суть паскудної федерації: підкорити один народ і натравити на інший. Замість того аби воювати проти спільного ворога з гордою Ічкерією, тепер воюємо проти продажних кадировців
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05.12.2025 10:13 Відповісти
- Вах, вах, вах!! Дон-дон
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05.12.2025 10:33 Відповісти
Тілі-тілі-тілі-дон
Горить рамзана дом...
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05.12.2025 12:15 Відповісти
нах...уй він потрібен, цей комплекс, *****, вбивство овцейоба не дасть нічого!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тільки нафтова галузь - кров війни. на місце кадирки прийде інший, на місце спаленого нпз не прийде ніхто
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05.12.2025 16:08 Відповісти
Вот теперь можно ставить это здание на 500 фублевую купюру!
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05.12.2025 17:03 Відповісти
ця хата мала би скластись В ПОЛОВИНУ!!! так само, як кацапи знищили пів 9-поверхівки в Тернополі і вбили більше 30 людей недавно!!!
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06.12.2025 00:29 Відповісти
Там був гарем кадирки. Стадо овець).
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06.12.2025 04:23 Відповісти
700 тисяч рашенфашистів воюють на фронті в Україні, а героїчні дрони луплять хер знає куди.
Невже вдарити по військам, базам, логістиці путлер заборонив, тільки декілька відосів про героїчне знищення одного орка в полі.
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06.12.2025 11:09 Відповісти
 
 