Комплекс "Грозний-Сіті" горить у столиці російської Чечні після атаки безпілотників. ВIДЕО

В одній із веж комплексу "Грозний-Сіті" у чеченській столиці пролунав потужний вибух, який зруйнував фасад кількох верхніх поверхів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент повідомляє опозиційний чеченський проєкт NIYSO. На оприлюднених кадрах видно серйозні пошкодження будівлі.

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Офіційної реакції від влади Чечні поки що немає.

Імовірний удар БПЛА

За попередньою інформацією, причиною вибуху могло стати влучання безпілотника. Раніше у Грозному та сусідніх регіонах запровадили режим загрози атаки дронів. В аеропортах Грозного, Магаса та Владикавказу було активовано план "Ковьор", який передбачає тимчасове обмеження роботи повітряного простору для захисту від БПЛА.

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Дрон міг збитися з курсу через роботу РЕБ

Проєкт Exilenova+ припускає, що вибух міг бути наслідком того, що система радіоелектронної боротьби збила дрон із курсу, після чого він влучив у будівлю комплексу.

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