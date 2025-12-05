Комплекс "Грозний-Сіті" горить у столиці російської Чечні після атаки безпілотників. ВIДЕО
В одній із веж комплексу "Грозний-Сіті" у чеченській столиці пролунав потужний вибух, який зруйнував фасад кількох верхніх поверхів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про інцидент повідомляє опозиційний чеченський проєкт NIYSO. На оприлюднених кадрах видно серйозні пошкодження будівлі.
Офіційної реакції від влади Чечні поки що немає.
Імовірний удар БПЛА
За попередньою інформацією, причиною вибуху могло стати влучання безпілотника. Раніше у Грозному та сусідніх регіонах запровадили режим загрози атаки дронів. В аеропортах Грозного, Магаса та Владикавказу було активовано план "Ковьор", який передбачає тимчасове обмеження роботи повітряного простору для захисту від БПЛА.
Дрон міг збитися з курсу через роботу РЕБ
Проєкт Exilenova+ припускає, що вибух міг бути наслідком того, що система радіоелектронної боротьби збила дрон із курсу, після чого він влучив у будівлю комплексу.
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Якщо дрон долетів до центра грозного то полюбому попаде у щось відповідальне.
Ічкерію не перемогти московітам!
Папудона.
каДыров
зелене чмо
Хоча сам я підтримую лише удари по москві
Огляд від ШІ
Стратегія перемоги України, за словами генерала Залужного, полягає у
технологічній перевазі над кількісною перевагою ворога, інноваціях, мобільності та новій філософії ведення війни, яка передбачає швидке опанування нових спроможностей та перетворення бойових дій на оперативно безглузді для Росії. Ключове - це перехоплення технологічної ініціативи, використання досвіду, створення систем високотехнологічних засобів, переосмислення навчання та мобілізації, щоб компенсувати перевагу РФ у ресурсах.
Ціль цієї атаки яка?Тактична чи стратегічна?Як зменшує обороноздатність РФ?
05.12.2025 09:47
Дивний ви таваріщ, вибачте. Порівняйте вартість дрона, вартість ремонту, плюс психологічні і репутаційні втрати режиму Кадирова і *****.
Горить рамзана дом...
Невже вдарити по військам, базам, логістиці путлер заборонив, тільки декілька відосів про героїчне знищення одного орка в полі.