Комплекс "Грозный-Сити" горит в столице российской Чечни после атаки беспилотников. ВИДЕО

В одной из башен комплекса "Грозный-Сити" в чеченской столице прогремел мощный взрыв, который разрушил фасад нескольких верхних этажей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте сообщает оппозиционный чеченский проект NIYSO. На обнародованных кадрах видны серьезные повреждения здания.

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Официальной реакции от властей Чечни пока нет.

Вероятный удар БПЛА

По предварительной информации, причиной взрыва могло стать попадание беспилотника. Ранее в Грозном и соседних регионах ввели режим угрозы атаки дронов. В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа был активирован план "Ковер", который предусматривает временное ограничение работы воздушного пространства для защиты от БПЛА.

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Дрон мог сбиться с курса из-за работы РЭБ

Проект Exilenova+ предполагает, что взрыв мог быть следствием того, что система радиоэлектронной борьбы сбила дрон с курса, после чего он попал в здание комплекса.

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