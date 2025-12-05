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16 015 57

Комплекс "Грозный-Сити" горит в столице российской Чечни после атаки беспилотников. ВИДЕО

В одной из башен комплекса "Грозный-Сити" в чеченской столице прогремел мощный взрыв, который разрушил фасад нескольких верхних этажей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте сообщает оппозиционный чеченский проект NIYSO. На обнародованных кадрах видны серьезные повреждения здания.

Смотрите: Момент попадания по базе кадыровцев в Гудермесе. ВИДЕО

Официальной реакции от властей Чечни пока нет.

Вероятный удар БПЛА

По предварительной информации, причиной взрыва могло стать попадание беспилотника. Ранее в Грозном и соседних регионах ввели режим угрозы атаки дронов. В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа был активирован план "Ковер", который предусматривает временное ограничение работы воздушного пространства для защиты от БПЛА.

Смотрите также: Военный городок полка Росгвардии "Ахмат-Север" горит в Грозном после атаки БПЛА. ВИДЕО

Дрон мог сбиться с курса из-за работы РЭБ

Проект Exilenova+ предполагает, что взрыв мог быть следствием того, что система радиоэлектронной борьбы сбила дрон с курса, после чего он попал в здание комплекса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кадыровец из гранатомета стреляет в направлении храма РПЦ в Судже на Курщине. ВИДЕО

Смотрите также: В Ставропольском крае РФ "добрые дроны" атаковали химический гигант "Невинномысский Азот": "Дымит там прям вообще ах#енно!". ВИДЕО

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беспилотник (5337) Кадыров Рамзан (806) Чечня (625)
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Топ комментарии
+31
Горіть прислужники злочинця путіна ,справжні чеченці воюють проти рашистів.
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05.12.2025 09:34 Ответить
+22
Це укуси навить і не комарів, а,мошки. Де фламінгавки? Де блек найт у маскві?
зелене чмо
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05.12.2025 09:39 Ответить
+21
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05.12.2025 10:03 Ответить
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кадирка, спиш ?
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05.12.2025 09:33 Ответить
дрон влучив у хмарочос, розташований недалеко від резиденції Кадирова і будівлі ФСБ
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05.12.2025 10:00 Ответить
резиденція Кадирова

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05.12.2025 10:06 Ответить
грозний маленьке містечко - і все у нього у центрі міста
Якщо дрон долетів до центра грозного то полюбому попаде у щось відповідальне.
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05.12.2025 10:56 Ответить
Пригожин вітає сруськіх кадирівців!!
Ічкерію не перемогти московітам!
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06.12.2025 09:17 Ответить
Мабуть даги з ними здоровкаються
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05.12.2025 09:33 Ответить
Горіть прислужники злочинця путіна ,справжні чеченці воюють проти рашистів.
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05.12.2025 09:34 Ответить
Так, там поруч будівля фсб, летіло мабуть туди в московських слуг
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05.12.2025 09:54 Ответить
Обирають нового Папу дона.
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05.12.2025 09:35 Ответить
Нашье пивио лушее мире! Украинские дроны сбиувает 100%

каДыров
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05.12.2025 09:36 Ответить
Рамзанкє дирову-бальшой прівєт...
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05.12.2025 09:37 Ответить
Це укуси навить і не комарів, а,мошки. Де фламінгавки? Де блек найт у маскві?
зелене чмо
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05.12.2025 09:39 Ответить
ну звичайно .. От якби зібрати весь великий пердіж деяких критиків і запустити його по орках - ось це був би удар!
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05.12.2025 10:14 Ответить
Критики платять податки, з яких кормлять ботів типу тебе.
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05.12.2025 10:33 Ответить
https://censor.net/ua/photonews/3588956/flamingo-fotojurnalist-ap-pokazav-novi-foto-rakety
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05.12.2025 23:14 Ответить
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05.12.2025 09:43 Ответить
А нехрен хмарочоси будувати.
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05.12.2025 09:45 Ответить
Була б сакля не попало б.
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05.12.2025 09:52 Ответить
Аллах покарав ☝️
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05.12.2025 09:47 Ответить
Ціль цієї атаки яка?Тактична чи стратегічна?Як зменшує обороноздатність РФ?
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05.12.2025 09:47 Ответить
Летіло в казарму ахмат-чая, певео сбило в дім
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05.12.2025 09:49 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡
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05.12.2025 09:56 Ответить
На тому поверсі як раз було весілля лаптя алладіна з адамом кадировим 😁
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05.12.2025 10:03 Ответить
A tebe chto zhalko ? 🤡
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05.12.2025 10:02 Ответить
Добре,ми хотіли знищити казарму кадирівців.І допустимо що ми б знищили казарму з кадирівцями.Це б повністю знищило можливість РФ вести війну і Путін на другий день підпише капітуляцію?Війна це не шоу,це концентрація всі ресурсів держави для ударів по НАЙБОЧИШІХ точках противника.Найболючіші точки РФ-Місця видобутку енергоносіїв,місця виробництва ракет і дронів,місця виробництва вибухівки і порохів,компресорні станції перекачки газу і нафти,розподільні пункти електроенергії.Казарма з Шашлик-Башлик-Машлик в цей список не входить.
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05.12.2025 10:54 Ответить
Ічкерії треба допомогти повстати. Це важливо.
Хоча сам я підтримую лише удари по москві
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05.12.2025 11:22 Ответить
Що перший ваш аргумент що другий ваш аргумент не призведе до серйозних змін на фронті.Повстання придушать спокійно силовим апаратом РФ який не мобілізують саме для підтримки режиму(така ж сама ситуація у нас-при браку поповнення ЗСУ силовики недоторкані).Удари по Москві аналогічні ударам РФ по Києву-це приводить до злості і нетерпимості до ворога,но не до капітуляції.Я перечислив всі важливі больові точки.Удари по енергетиці зменшать поповнення казни.Удари по ВПК зменьшать кількість зброї для атак по Україні(але це мають бути критично важливі підприємства).Удари по підстанціях знизять виробництво тієї ж зброї.
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05.12.2025 12:03 Ответить
єсть чоткоє поніманіє данная сітуація що ваші коментарі призведуть до суттєвих змін на війні.
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05.12.2025 13:07 Ответить
Може хтось прочитає і перестане робити вигляд що воює з РФ.Залужний чітко ж казав перед звільненням-РФ не перемогти живою силою,тільки технологічним проривом.Його бачення не привели до суттєвих змін на фронті,а він як не як генерал.Так що мій коментар-Це голос того що кричить в пустині.
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05.12.2025 13:17 Ответить
ніякий технологічний прорив не дасть перемогу над РФ. Він може її тільки терміново зупинити, так як Росія має здібності успішно вести гонку озброєнь. Перемога може бути тільки в результаті экономічного тиску, революційного перевороту або діверсіі. Перший варіант відкидає США і Европа, другий і третій диалектично не сформовані, бо фсб винищує ці ростки набагато краще царського режиму.
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05.12.2025 13:32 Ответить
На чому працює економіка любої країни?Це електроенергія для підприємст,і паливо для логістики.Все дуже просто,економіка РФ ляже.А виробництво крилатих і балістичних ракет Україною коли їх у нас нема може вважатись технологічним проривом?Чи для вас Технологічний прорив-це Зірка Смерті з зоряних війн?Більше нічого писати не буду-марна дискусія,вся пара йде в свисток.
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06.12.2025 10:29 Ответить
я за технологiчні прориви нічого не писав, це ви тут якусь теорію Нострадамуса розвели про магічні мечі.
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06.12.2025 16:03 Ответить
Це у вас коротка память чи спроба мене зробити дураком.******* газлайтингом-( Газлайтинг - це форма психологічної маніпуляції, коли одна людина систематично змушує іншу сумніватися у власній пам'яті, сприйнятті реальності та здоровому глузді, знецінюючи її почуття, щоб отримати контроль, що призводить жертву до дезорієнтації та втрати впевненості. Термін походить від п'єси «Газове світло» (Gas Light), де чоловік змушує дружину повірити, що вона втрачає розум.)
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07.12.2025 18:22 Ответить
ще раз повторюю для обдарованих - марення про "технологічний прорив" - суто ваше.
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07.12.2025 21:27 Ответить
Виходить коли я повторив слова Залужного,то марення мої а не генерала?-

Огляд від ШІ

Стратегія перемоги України, за словами генерала Залужного, полягає у
технологічній перевазі над кількісною перевагою ворога, інноваціях, мобільності та новій філософії ведення війни, яка передбачає швидке опанування нових спроможностей та перетворення бойових дій на оперативно безглузді для Росії. Ключове - це перехоплення технологічної ініціативи, використання досвіду, створення систем високотехнологічних засобів, переосмислення навчання та мобілізації, щоб компенсувати перевагу РФ у ресурсах.
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08.12.2025 18:23 Ответить
ти починав цю тему, не я. і що для тебе техпрорив питай в себе сам, зірка смерті чи стакан з самогоном.
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08.12.2025 21:42 Ответить
"перехоплення технологічної ініціативи" - яке може буть перехоплення в країні яка повністю залежить від іноземної допомоги. залужний сотрясає повітря, не розуміючи що насправді треба для перемоги.
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08.12.2025 21:47 Ответить
я б з цим погодився, якщо б ці морські дрони привели до повернення окупованого. Але втрачено дуже багато щоб казати про успіх.
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09.12.2025 15:43 Ответить
начинается... я же вам говорил, прекратите выплёвывать прописанные вам таблетки!
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09.12.2025 18:56 Ответить
Ігор Ігористий #558935

Ціль цієї атаки яка?Тактична чи стратегічна?Як зменшує обороноздатність РФ?

05.12.2025 09:47

Дивний ви таваріщ, вибачте. Порівняйте вартість дрона, вартість ремонту, плюс психологічні і репутаційні втрати режиму Кадирова і *****.
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05.12.2025 21:11 Ответить
,,Літаки летять,будем усіх бомбіть,,?
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05.12.2025 22:07 Ответить
Степашки все своїми податками відбудують 😁
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05.12.2025 09:52 Ответить
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05.12.2025 10:03 Ответить
Свинокацапе, я пью твій біль 🤙
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05.12.2025 10:08 Ответить
Ічкерія буде вільною від московських свиней 🔪🐷
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05.12.2025 10:12 Ответить
Вся суть паскудної федерації: підкорити один народ і натравити на інший. Замість того аби воювати проти спільного ворога з гордою Ічкерією, тепер воюємо проти продажних кадировців
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05.12.2025 10:13 Ответить
- Вах, вах, вах!! Дон-дон
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05.12.2025 10:33 Ответить
Тілі-тілі-тілі-дон
Горить рамзана дом...
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05.12.2025 12:15 Ответить
нах...уй він потрібен, цей комплекс, *****, вбивство овцейоба не дасть нічого!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тільки нафтова галузь - кров війни. на місце кадирки прийде інший, на місце спаленого нпз не прийде ніхто
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05.12.2025 16:08 Ответить
Вот теперь можно ставить это здание на 500 фублевую купюру!
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05.12.2025 17:03 Ответить
ця хата мала би скластись В ПОЛОВИНУ!!! так само, як кацапи знищили пів 9-поверхівки в Тернополі і вбили більше 30 людей недавно!!!
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06.12.2025 00:29 Ответить
Там був гарем кадирки. Стадо овець).
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06.12.2025 04:23 Ответить
700 тисяч рашенфашистів воюють на фронті в Україні, а героїчні дрони луплять хер знає куди.
Невже вдарити по військам, базам, логістиці путлер заборонив, тільки декілька відосів про героїчне знищення одного орка в полі.
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06.12.2025 11:09 Ответить
 
 