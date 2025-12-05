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Комплекс "Грозный-Сити" горит в столице российской Чечни после атаки беспилотников. ВИДЕО
В одной из башен комплекса "Грозный-Сити" в чеченской столице прогремел мощный взрыв, который разрушил фасад нескольких верхних этажей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об инциденте сообщает оппозиционный чеченский проект NIYSO. На обнародованных кадрах видны серьезные повреждения здания.
Официальной реакции от властей Чечни пока нет.
Вероятный удар БПЛА
По предварительной информации, причиной взрыва могло стать попадание беспилотника. Ранее в Грозном и соседних регионах ввели режим угрозы атаки дронов. В аэропортах Грозного, Магаса и Владикавказа был активирован план "Ковер", который предусматривает временное ограничение работы воздушного пространства для защиты от БПЛА.
Дрон мог сбиться с курса из-за работы РЭБ
Проект Exilenova+ предполагает, что взрыв мог быть следствием того, что система радиоэлектронной борьбы сбила дрон с курса, после чего он попал в здание комплекса.
Топ комментарии
+31 Володимир Омельянов
показать весь комментарий05.12.2025 09:34 Ответить Ссылка
+22 Василий Васильев #602664
показать весь комментарий05.12.2025 09:39 Ответить Ссылка
+21 Andy Tiger
показать весь комментарий05.12.2025 10:03 Ответить Ссылка
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Якщо дрон долетів до центра грозного то полюбому попаде у щось відповідальне.
Ічкерію не перемогти московітам!
Папудона.
каДыров
зелене чмо
Хоча сам я підтримую лише удари по москві
Огляд від ШІ
Стратегія перемоги України, за словами генерала Залужного, полягає у
технологічній перевазі над кількісною перевагою ворога, інноваціях, мобільності та новій філософії ведення війни, яка передбачає швидке опанування нових спроможностей та перетворення бойових дій на оперативно безглузді для Росії. Ключове - це перехоплення технологічної ініціативи, використання досвіду, створення систем високотехнологічних засобів, переосмислення навчання та мобілізації, щоб компенсувати перевагу РФ у ресурсах.
Ціль цієї атаки яка?Тактична чи стратегічна?Як зменшує обороноздатність РФ?
05.12.2025 09:47
Дивний ви таваріщ, вибачте. Порівняйте вартість дрона, вартість ремонту, плюс психологічні і репутаційні втрати режиму Кадирова і *****.
Горить рамзана дом...
Невже вдарити по військам, базам, логістиці путлер заборонив, тільки декілька відосів про героїчне знищення одного орка в полі.