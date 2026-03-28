Член партии "Альтернатива для Германии" посетил Чечню и подарил чиновнику Кадырова кортик Люфтваффе со свастикой

Мурад Дадаев, который в публичном пространстве также известен как Ноа Кригер и позиционирует себя как член германской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), посетил Чечню и встретился с вице-премьером республики Ахмедом Дудаевым. Во время визита он передал ему так называемый "трофейный" кортик Люфтваффе со свастикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Astra.

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Встреча с представителями власти Чечни

По данным из открытых источников, Дадаев также посетил заседание парламента Чечни, на котором присутствовал глава республики Рамзан Кадыров.

После этого он продолжил пребывание в регионе, в частности посетил ресторан вместе с Замидом Чалаевым - командиром полка полиции специального назначения имени Кадырова.

Журналистские расследования отмечают, что Дадаев имеет контакты с представителями чеченской диаспоры в Европе, а также с людьми, связанными с окружением Кадырова.

В частности, речь идет о его встречах с различными представителями диаспоры и политических структур, которые, по данным СМИ, поддерживают связи с Грозным.

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Противоречивая биография и политическая деятельность

Как пишут "Важные истории", Мурад Дадаев переехал в Европу еще в подростковом возрасте. Впоследствии он заявил о получении гражданства Германии и вступлении в АдГ, позиционируя себя как "первого чеченца в германской политике" и выступая против миграции.

В то же время часть его заявлений о личной жизни и биографии, включая вопросы гражданства и семейного положения, неоднократно ставилась под сомнение журналистскими расследованиями.

Ранее сообщалось, что Дадаев арендовал исторический особняк в Ганновере, где проводил встречи с представителями АдГ и другими лицами из чеченской диаспоры.

После судебных споров из-за неуплаты аренды его компанию выселили из помещения. По данным СМИ, накануне выселения в здании произошел пожар.

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