Колишній заступник міністра сільського господарства Чечні Руслан Алісултанов став одноосібним власником російської компанії, якій французька Danone під тиском Кремля продала свої активи у РФ.

Офіційним покупцем активів Danone у травні 2024 року стала зареєстрована у Татарстані компанія "Вамін Р", пише російська редакція Forbes.

Ця фірма стала опосередковано контролювати групу "Ейч енд Ен", що об'єднує колишні активи Danone у Росії. Тоді 99% статутного капіталу ТОВ "Вамін Р" належало ТОВ "Вамін Татарстан" місцевого мешканця Мінтіміра Мінгазова, а ще 1% – Алісултанову.

На публікаціях Мінгазова в Instagram він позував на фото разом з Ахмедом Дудаєвим, міністром національної політики, зовнішніх зв'язків та інформації Чечні. На іншому фото Мінгазов зображений з російськими окупантами у формі з літерою "Z".

Однак 6 грудня 2024 року Алісултанов став власником ТОВ "Вамін Татарстан", яке перед цим було перейменовано на ТОВ "Юнімілк", а відтак – і ТОВ "Вамін Р".

Російська компанія "Ейч енд Ен" підтвердила, що Алісултанов став 100% власником компанії "Юнімілк". Причини та деталі угоди компанія не уточнила.

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Як повідомлялося, у липні 2023 року російський диктатор Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", які належали Carlsberg, а також 100% російського бізнесу Danone.

Після цього "Данон Росія" очолив 33-річний Якуб Закрієв – племінник голови Чечні Рамзана Кадирова. Він був керівником адміністрації глави та уряду Чечні, мером Грозного, також займає посаду заступника голови уряду Чечні — міністра сільського господарства республіки. Новий власник активів Danone у РФ Алісултанов – його колишній заступник.

У березні 2024 року Путін скасував націоналізацію російського бізнесу Danone, що уможливило завершення угоди з його продажу.

За даними FT, що за російські активи Danone російські покупці обіцяли заплатити 17,7 млрд рублів ($191,5 млн), з цієї загальної суми Danone могла отримати 10 млрд рублів ($108,4 млн).



