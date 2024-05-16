Кабмін дозволив Danone змінити власника українського бізнесу. Він досі належав компанії з Росії

Кабінет Міністрів дозволив французькій корпорації Danone змінити власника свого єдиного виробничого активу в Україні, який до останнього часу було оформлено на російську компанію.

Відповідне розпорядження Кабміну №427 від 14 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі, звернуло увагу видання Liga.net.

Згідно із документом, 100% акцій ПрАТ "Кременчуцький міськмолокозавод" (Данон Кремез) належать ПрАТ "Галактон", що входить до групи Danone.

Станом на кінець першого кварталу 2024 року основним акціонером ПрАТ "Галактон" було АТ "Данон Росія" (РФ), якому належало 94,6235% української компанії. Решта 5,3765% належало ПрАТ "Кременчуцький міськмолокозавод".

Кабмін погодив відчуження 100% акцій "Кременчуцького міськмолокозаводу", які належать "Галактону", на користь іншого члена групи Danone – ТОВ "Данон Дніпро".

В Україні виробничі потужності Danone представлені двома заводами: "Данон Дніпро" (у м. Херсон – наразі не працює) і "Данон Кремез" (у м. Кременчук). Продукція компанії випускається під такими торговими брендами: "Активіа", "Живинка", "ПростоНаше", "Ростишка", "Деліссімо", "Paw Patrol", "Alpro", "Danone".

На початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року, український уряд ухвалив постанову "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного часу", де передбачив подібну процедуру. 26 березня 2024 року до неї було внесено зміни з описом умов, за яких Кабмін ухвалює рішення про погодження відчуження права участі.

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Як повідомлялося, у березні французький виробник харчів на напоїв Danone продав російські активи компанії "Вамін", яку пов’язують з Рамзаном Кадировим.

Російська фірма "Вамін" належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову із Татарстану. Влітку 2023 року його призначили до ради директорів компанії Life&Nutrition (перейменована "дочка" Danone в Росії) після того, як Путін віддав контроль над підприємством племіннику Кадирова, міністру сільського господарства Чечні Якубу Закрієву.

На публікаціях Мінгазова в Instagram він позує на фото разом з Ахмедом Дудаєвим, міністром національної політики, зовнішніх зв'язків та інформації Чечні. На іншому фото Мінгазов зображений з російськими окупантами у формі з літерою "Z".

За російські активи Danone російська фірма обіцяла заплатити 17,7 млрд рублів ($191,5 млн), з цієї загальної суми Danone могла отримати 10 млрд рублів ($108,4 млн).