Французька Danone вигадала заміну для російського бренду "Простоквашино" в Україні

Французький виробник продуктів харчування і напоїв Danone вирішив замінити бренд російський бренд "Простоквашино" на українському ринку.

Як повідомили у пресслужбі компанії, тепер лінійка традиційних молочних продуктів, яка вироблялася під брендом "Простоквашино" називатиметься "Просто Наше", передає Інтерфакс-Україна.

В компанії заявили, що "історичний час" для бренду "Простоквашино" в Україні "вичерпався з приходом фундаментальних культурних і ціннісних змін в українському суспільстві".

Нагадаємо, що "Простоквашино" – один із найбільших російських брендів молочної продукції, заснований у 2002 році. Для його реклами використовувались персонажі відомого радянського мультфільму.

Спочатку він належав російській компанії "Юнімілк", яку у 2010 році придбала французька Danone. В подальшому вона вивела цей бренд і на ринок України.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Danone засудила російське вторгнення в Україну, але заявила, що не планує зупиняти роботу своїх підприємств в Росії. Компанія лише припинила імпорт у Росію мінеральної води Evian та продукції рослинного походження Alpro. Danone також планувала вивести з російського ринку свої міжнародні бренди, такі як Activia, Actimel і Danone, залишивсши російські марки "Простоквашино", "Ростишка" та "Тема".

Danone не поспішала продавати свій бізнес у Росії, намагаючись передбачити в угоді право зворотнього викупу. Однак 16 липня 2023 року російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи французької Danone в Росії, передавши 100% російського бізнесу Danone "Росімущєству".

Після цього керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

Danone Group – найбільша молочна компанія в Росії, входить до ТОП-3 найбільших виробників продуктів харчування в Росії. Інвестиції компанії в російський бізнес оцінюються у $2,5 млрд, їй належать більше 10 заводів в РФ.