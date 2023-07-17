Путін забрав російський бізнес французької Danone та данської Carlsberg (оновлено)

Російський президент Владімір Путін передав у тимчасове управління російські активи данської компанії Carlsberg та французької Danone.

Відповідний указ Путін підписав 16 липня, свідчать дані на російському порталі правової інформації.



Документ фактично націоналізує частки данської компанії Carlsberg у "Балтиці" та французької Danone в однойменному концерні. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", включаючи 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg та 1,35% ТОВ "Хоппі Юніон".

Крім того, під управління РФ перейшли 100% російського бізнесу Danone (83 млрд акцій Produits Laitiers Frais Est Europe та 85 тис. акцій "Данон Трейд").

Данський пивоварний концерн Carlsberg Group, якому у Росії належить ТОВ "Пивоварна компанія "Балтика", наприкінці червня підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ.

Коментуючи указ Путіна Carlsberg Group заявила, що не отримувала жодної офіційної інформації від російської влади.

"Carlsberg Group працює відповідно до місцевих правил і норм у Росії і вважає такий розвиток подій несподіваним. Група оцінить правові та операційні наслідки такого розвитку подій і вживе всіх необхідних заходів у відповідь", – зазначається у заяві на сайті компанії.

Водночас Carlsberg зауважує, що після указу Путіна перспективи завершення угоди з продажу російського бізнесу компанії "дуже невизначені".

На початку лютого російські ЗМІ писали, що Danone запропонувала потенційним інвесторам від 75% своїх активів у Росії з можливістю зворотного викупу. Компанія збиралася зберегти частку та місце у раді директорів російського підрозділу. До угоди мали увійти лише російські марки Danone, серед них – "Простоквашино", "Ростишка" та "Тема".

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Як повідомлялося, у березні російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін.

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.