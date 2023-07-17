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Новини
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Путін забрав російський бізнес французької Danone та данської Carlsberg (оновлено)

путин,макрон

Російський президент Владімір Путін передав у тимчасове управління російські активи данської компанії Carlsberg та французької Danone.

Відповідний указ Путін підписав 16 липня, свідчать дані на російському порталі правової інформації.

Документ фактично націоналізує частки данської компанії Carlsberg у "Балтиці" та французької Danone в однойменному концерні. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", включаючи 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg та 1,35% ТОВ "Хоппі Юніон".

Крім того, під управління РФ перейшли 100% російського бізнесу Danone (83 млрд акцій Produits Laitiers Frais Est Europe та 85 тис. акцій "Данон Трейд").

Данський пивоварний концерн Carlsberg Group, якому у Росії належить ТОВ "Пивоварна компанія "Балтика", наприкінці червня підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ.  

Коментуючи указ Путіна Carlsberg Group заявила, що не отримувала жодної офіційної інформації від російської влади.

"Carlsberg Group працює відповідно до місцевих правил і норм у Росії і вважає такий розвиток подій несподіваним. Група оцінить правові та операційні наслідки такого розвитку подій і вживе всіх необхідних заходів у відповідь", – зазначається у заяві на сайті компанії.

Водночас Carlsberg зауважує, що після указу Путіна перспективи завершення угоди з продажу російського бізнесу компанії "дуже невизначені".

На початку лютого російські ЗМІ писали, що Danone запропонувала потенційним інвесторам від 75% своїх активів у Росії з можливістю зворотного викупу. Компанія збиралася зберегти частку та місце у раді директорів російського підрозділу. До угоди мали увійти лише російські марки Danone, серед них – "Простоквашино", "Ростишка" та "Тема".

Читайте також: Керівниками перших відібраних Путіним у іноземців компаній стали менеджери його друга Сєчіна

Як повідомлялося, у березні російський президент Владімір Путін підписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін.

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії і планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.

Автор: 

путін володимир (1075) росія (14602) Danone (26) Carlsberg (21)


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Топ коментарі
+35
бггг, вони думали, що можна дружити з терористами та мати з ними спільний бізнес...
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17.07.2023 14:29 Відповісти
+31
Так дурних і вчать!
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17.07.2023 14:26 Відповісти
+26
ще раз доводить що в дикі країни не варто інвестувати у виробництво. тільки в імпорт товарів. привіз, продав втридорога і швиденько виіхав з грошима у цивілізацію.
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17.07.2023 14:29 Відповісти
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Так дурних і вчать!
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17.07.2023 14:26 Відповісти
sho Danone sho Carlsberg - idioti (facepalm) .
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17.07.2023 14:26 Відповісти
ще раз доводить що в дикі країни не варто інвестувати у виробництво. тільки в імпорт товарів. привіз, продав втридорога і швиденько виіхав з грошима у цивілізацію.
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17.07.2023 14:29 Відповісти
бггг, вони думали, що можна дружити з терористами та мати з ними спільний бізнес...
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17.07.2023 14:29 Відповісти
Хтось мав занадто хитрі дупи.
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17.07.2023 14:31 Відповісти
Навіть це західних додіків не навчить нічому. Вони ненавчувані.
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17.07.2023 14:32 Відповісти
Все в історії вже було, все відбувалося.
У перші післяреволюційні роки радянська влада націоналізувала іноземні компанії та відмовилася платити за боргами царської влади. - Цар брав, у нього й питайте.
Потім, коли тихі та ситі часи НЕПу закінчилися і взяли курс на індустріалізацію, зрозуміли, що нічого вони не вміють, нічого свого не мають і без допомоги Заходу пропадуть. А Захід виставив умови - платіть борги та компенсації.
І їх почали виплачувати. Яким чином інша розмова, але виплачували. І платили аж до часів пізнього Леоніда Ілліча.
Ну, от...
Ті ж граблі по тому ж лобі.
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17.07.2023 14:35 Відповісти
Українським зерном розплачувались. А українців морили голодом.
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17.07.2023 15:46 Відповісти
Пофіг. Не забудьте потім знову "бізнес ас ужуал" робити в РФ
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17.07.2023 14:37 Відповісти
Дозароблялися з свинособаками))
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17.07.2023 14:38 Відповісти
То ж не Путін, а якийсь Росмайн захопив.
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17.07.2023 14:40 Відповісти
переживуть.. може буде наука
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17.07.2023 14:55 Відповісти
Хотілося б прочитати,а що зроблено на таку кацапську націоналізацію -у Франції і Данії?І чи довго ще ці країни будуть слухати"магучій" кацапський на своїх вулицях?Вони так і не розуміють,що кожен кацап,скільки б він не перебував в Європі,Азії чи США-несе тільки смердючий "русскій" дух?
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17.07.2023 14:58 Відповісти
80% зах.компаній ще там працюють,а половина з тих що вийшла,переуступила право керувати до *лучших времен*,там націоналізація різна буває навіть дозволяють продати іт.д., і в цьому випадку ще не ясно на яких умовах.
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17.07.2023 15:00 Відповісти
от жадібні ідіоти. замість того, щоб давно піти, тепер втратили все і сором залишився.
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17.07.2023 15:41 Відповісти
В Сомали теперь открывайтесь или в ЦАР
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17.07.2023 16:27 Відповісти
ніякого суду чи ще що щось таке,
х*йло сказав і все так роблять
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17.07.2023 19:29 Відповісти

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