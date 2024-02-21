Французька Danone продасть захоплені Путіним російські активи оточенню Кадирова, – FT (оновлено)

Французький виробник харчів на напоїв Danone готується продати російські активи компанії "Вамін", яку пов’язують з Рамзаном Кадировим.

Про це пише Financial Times з посиланням на документи та власні джерела.

За даними видання, російська фірма "Вамін" належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову. Влітку 2023 року його призначили до ради директорів компанії Life&Nutrition (перейменована "дочка" Danone в Росії) після того, як її очолив племінник Кадирова та міністр сільського господарства республіки Якуб Закрієв.

На останній публікації Мінгазова в Instagram він позує на фото разом з Ахмедом Дудаєвим, міністром національної політики, зовнішніх зв'язків та інформації Чечні. На іншому фото Мінгазов зображений з російськими окупантами у формі з літерою "Z".

За російські активи Danone російська фірма готова заплатити 17,7 млрд рублів ($191,5 млн), йдеться у листі компанії Мінгазова міністру сільського господарства РФ Дмитру Патрушеву. Із загальної суми Danone отримає 10 млрд рублів ($108,4 млн), а решта 7,7 млрд рублів піде на обслуговування боргу російського підрозділу, уточнююється у документі.

Покупець також стверджує, що Danone нібито погодилася надавати підтримку своєму російському підрозділу до кінця липня наступного року, щоб допомогти завершити локалізацію виробництва деяких інгредієнтів у Росії.

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Французька Danone оголосила про початок процесу передачі бізнесу у Росії у жовтні 2022 року. До цього компанія виключала вихід з російського ринку. Претендентами на купівлю активів Danone у різний час були російські, арабські та китайські компанії.

У липні 2023 року російський президент Владімір Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії. Так, Росмайну передано 100% "Балтики", які належали Carlsberg, а також 100% російського бізнесу Danone.

Після цього "Данон Росія" очолив 33-річний Якуб Закрієв, який доводиться племінником голові Чечні Рамзану Кадирову. До цього гендиректором компанії був Чарлі Каппетті.



За даними FT, хоча Закрієв і є гендиректором перейменованої компанії Life & Nutrition, Каппеті продовжує неофіційно виконувати багато обов'язків. Зокрема він підтримує регулярні контакти з головним офісом Danone у Парижі, щоб забезпечити безперебійну роботу підприємств, говорили джерела видання.