Член партії "Альтернатива для Німеччини" відвідав Чечню та подарував чиновнику Кадирова кортик Люфтваффе зі свастикою. ВІДЕО+ФОТО

Мурад Дадаєв, який у публічному просторі також фігурує як Ноа Крігер і позиціонується як член німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), відвідав Чечню та провів зустріч із віцепрем’єром республіки Ахмедом Дудаєвим. Під час візиту він передав йому так званий "трофейний" кортик Люфтваффе зі свастикою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Astra.

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Зустріч із представниками влади Чечні

За даними з відкритих джерел, Дадаєв також відвідав засідання парламенту Чечні, на якому був присутній глава республіки Рамзан Кадиров.

Після цього він продовжив перебування в регіоні, зокрема відвідав ресторан разом із Замідом Чалаєвим — командиром полку поліції спеціального призначення імені Кадирова.

Журналістські розслідування зазначають, що Дадаєв має контакти з представниками чеченської діаспори в Європі, а також людьми, пов’язаними з оточенням Кадирова.

Зокрема, йдеться про його зустрічі з різними представниками діаспори та політичних структур, які, за даними ЗМІ, підтримують зв’язки з Грозним.

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Суперечлива біографія та політична діяльність

Як пишуть "Важливі історії", Мурад Дадаєв переїхав до Європи ще в підлітковому віці. Згодом він заявив про отримання громадянства Німеччини та вступ до АдГ, позиціонуючи себе як "першого чеченця в німецькій політиці" та виступаючи проти міграції.

Водночас частина його заяв щодо особистого життя та біографії, включно з питаннями громадянства і родинного статусу, неодноразово ставилася під сумнів журналістськими розслідуваннями.

Раніше повідомлялося, що Дадаєв орендував історичний особняк у Ганновері, де проводив зустрічі з представниками АдН та іншими особами з чеченської діаспори.

Після судових суперечок через несплату оренди його компанію було виселено з приміщення. За даними ЗМІ, напередодні виселення в будівлі сталася пожежа.

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