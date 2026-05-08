Момент прильоту українського дрона у Грозному. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозаписи прольоту та атаки українського безпілотника на місто Грозний, що в Чеченській Республіці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше два влучання. Перший БПЛА впав на території "42-я гвардейская мотострелковая дивизия". Другий - поряд з "Управление ФСБ России по Чеченской Республике".

