УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8702 відвідувача онлайн
Новини Відео Удари по РФ
11 538 27

Момент прильоту українського дрона у Грозному. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозаписи прольоту та атаки українського безпілотника на місто Грозний, що в Чеченській Республіці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше два влучання. Перший БПЛА впав на території "42-я гвардейская мотострелковая дивизия". Другий - поряд з "Управление ФСБ России по Чеченской Республике".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військове містечко полку Росгвардії "Ахмат-Північ" горить у Грозному після атаки БПЛА

Автор: 

Грозний (29) Кадиров Рамзан (539) атака (1429) дрони (8059)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
І який толк з цього?
показати весь коментар
08.05.2026 10:26 Відповісти
+9
Ще нехай скажуть, що там було 50-100 кг вибухівки (з заявлених виробником).
показати весь коментар
08.05.2026 10:28 Відповісти
+8
По параду треба бить. По параду.
показати весь коментар
08.05.2026 10:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По параду треба бить. По параду.
показати весь коментар
08.05.2026 10:19 Відповісти
Так парад жеж завтра 🤣
показати весь коментар
08.05.2026 10:22 Відповісти
Ну так дня початку треба потренуватися на кадирівських чортах
показати весь коментар
08.05.2026 10:39 Відповісти
Дочить буде лише перед початком пролетіти над парадом парі пташок...
показати весь коментар
08.05.2026 11:38 Відповісти
І який толк з цього?
показати весь коментар
08.05.2026 10:26 Відповісти
маркетинг!!!!
показати весь коментар
08.05.2026 10:27 Відповісти
Ще нехай скажуть, що там було 50-100 кг вибухівки (з заявлених виробником).
показати весь коментар
08.05.2026 10:28 Відповісти
Сенс в тому, що переляканий кадирка ще більше дефіцитного ППО виклянчіть
показати весь коментар
08.05.2026 10:37 Відповісти
Прощупування ПВО, ідіот
показати весь коментар
08.05.2026 10:43 Відповісти
Вважаєте, пташку збили з курсу РЕБом?
показати весь коментар
08.05.2026 11:09 Відповісти
Ярослав Кийко
Особисто, з відстані 50 метрів, бачив вибух "герані-2" де 50 кг вибухівки !
Отак воно і вибухає !!!
показати весь коментар
08.05.2026 11:28 Відповісти
Я бачив трохи інші наслідки влучання "шахедів" у житлові будинки. Про б/ч не буду писати, не знаю, але наслідки порівнювати просто нема сенсу, "земля і небо".
показати весь коментар
08.05.2026 11:33 Відповісти
Слово "прильот" звучить краще. Очевидно, що кацапи збили БПЛА.
показати весь коментар
08.05.2026 11:31 Відповісти
Зранку для тонусу замість кави. Нехай ходять і озираються,курви.
показати весь коментар
08.05.2026 13:26 Відповісти
Підготовка до парадобєсія мацковского, йде повним ходом!!!
показати весь коментар
08.05.2026 10:27 Відповісти
судя по взрыву - слабенькая боевая часть. У нас как Шахед прилетает в цель, так дома рушатся, пожары по несколько часов. А тут на видео - только стекла повылетали
показати весь коментар
08.05.2026 10:30 Відповісти
Розбирали ті FP-1, що впали ще на нашій території (диво, що вони взагалі кудись долітають), так там було 16 кг вибухівки.
показати весь коментар
08.05.2026 10:39 Відповісти
Це вам не по рейсах стріляти і овечок любити.
показати весь коментар
08.05.2026 10:31 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2026 10:34 Відповісти
Воно, мабуть, десь далі летіло. Можливо на бурову на Каспії. Тут могли збити і упало де упало.
показати весь коментар
08.05.2026 10:39 Відповісти
якби летіли на Капій, то що їм робить над Грозним, де є хоч якась ППО. Летіли б собі півнчніше через будьонновські глубєня. Якась бестолкова акція по шуганню місцевого ФСБ.
показати весь коментар
08.05.2026 10:53 Відповісти
Поруч у будинку вікна залишились цілі. БЧ 10 кіло, а гроші ******* як за 100 кілограм. Оце навар у пейсатого кагала.
показати весь коментар
08.05.2026 10:50 Відповісти
Пташку вартістю максимум $20k держава купує у фламіндічів за 50-60.
показати весь коментар
08.05.2026 11:11 Відповісти
Чекаю купу пустих погрох від вівцетрахів🤣😀
показати весь коментар
08.05.2026 10:57 Відповісти
Прощупування ппо і перетягування сюди.
не витрачаючи важливі важкі дрони. яка різниця вибє шибки чи поверх знесе - ефект однаковий
показати весь коментар
08.05.2026 10:59 Відповісти
А що Дон? Обкакався, чи його не було в місті?
показати весь коментар
08.05.2026 11:49 Відповісти
А КОЛИ ПСИХІЧНОХВОРИХ ЧЕЧЕНІВ З КИЇВА ЗАБЕРУТЬ !!!???
показати весь коментар
09.05.2026 03:01 Відповісти
 
 