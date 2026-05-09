Пилоты подразделения "СТРИКС" уничтожили 10 российских БПЛА "Молния". ВИДЕО
Пилоты пограничного подразделения "СТРИКС" на Южно-Слобожанском направлении перехватили и уничтожили российские беспилотники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов было поражено 10 вражеских БПЛА "Молния".
Уничтожение воздушных целей не позволяет оккупантам вести разведку и наносить удары по позициям Сил обороны.
Видео опубликовано в соцсетях.
