Пилоты подразделения "СТРИКС" уничтожили 10 российских БПЛА "Молния". ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "СТРИКС" на Южно-Слобожанском направлении перехватили и уничтожили российские беспилотники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов было поражено 10 вражеских БПЛА "Молния".

Уничтожение воздушных целей не позволяет оккупантам вести разведку и наносить удары по позициям Сил обороны.

Видео опубликовано в соцсетях.

