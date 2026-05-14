Новости
Великобритания ускорит поставки систем ПВО Украине после массированного удара РФ, - Гили

Великобритания после массированной атаки РФ ускорит поставки систем ПВО Украине.

Об этом сообщил министр обороны Джон Гили, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я поручил ускорить поставки из Великобритании систем противовоздушной обороны и противодействия дронам настолько быстро, насколько это возможно. Мы стоим плечом к плечу с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мысли - с украинскими семьями", - отметил Гили.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

+3
Я скептично до цього ставлюся враховуючи вартість та кількість.Ну передадуть невелику кількість але це швидше можна розцінити як політичну підтримку.З 22 року було достатньо часу щоб налагодити спільне виробництво на різних майданчиках.Нам потрібно не просто багато систем, а дуже багато,враховуючи те що рф постійно нарощує виробництво ракет і шахедів.
14.05.2026 13:06 Ответить
+3
"Фламінго" це з самого початку проект Зєлєнского-Міндіча з виведення та розкрадання бюджетних коштів. Має бути кримінальна справа. І це треба робити "на вчора" бо поцуплять все втратимо. Керівництво СБУ у відставку - куди вони дивились в той час як давали кредит засудженому в ********** аферисту Штіллєрману (Данілову)?
14.05.2026 13:24 Ответить
+1
Good bless Britain!
14.05.2026 13:00 Ответить
14.05.2026 13:00 Ответить
Я скептично до цього ставлюся враховуючи вартість та кількість.Ну передадуть невелику кількість але це швидше можна розцінити як політичну підтримку.З 22 року було достатньо часу щоб налагодити спільне виробництво на різних майданчиках.Нам потрібно не просто багато систем, а дуже багато,враховуючи те що рф постійно нарощує виробництво ракет і шахедів.
14.05.2026 13:06 Ответить
Краще дайте балістику. Бо з цими штілєрманами та його фламіндічами у нас її ще довго не буде...
14.05.2026 13:18 Ответить
Хоча б це зробіть нарешті:

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c77k1325j5jo
14.05.2026 13:20 Ответить
Балістику не дадуть,а крилаті вже давали кілька штук, німці то взагалі відмовилися навіть один таурус дати..
14.05.2026 13:26 Ответить
мерц иіг ввійти в історію, надавши тауруси. А так ганебно програє наступні вибори і піде в небуття як черговий канцлер-бухгалтер...
14.05.2026 14:25 Ответить
В них немає ніякої балістики,від слова зовсім.Ну окрім америкуанських ядерних ракет Тайдент.Тільки розробляє тактичні балістичні ракети.
14.05.2026 14:15 Ответить
Так я про Nightfall і говорив.
14.05.2026 14:23 Ответить
Їх немає на озброєнві ще.Тільки розробляють.
14.05.2026 14:39 Ответить
Саме так. Сподіваюся, що хоч їх ми отримаємо. Може й не зараз, але точно отримаємо. Бо оці "ось-ось" у виконанні зеленої шобли вже реально напружують...
14.05.2026 14:53 Ответить
Ну 10 ракует буде,через рік.Що це дасть в глобальному ? Москалі вистріляли 15 тисяч ракет.Україні потрібні залпи,які будуть нищити літаки на аеродромах,а не поодинокиі удари.
14.05.2026 14:57 Ответить
Я подивився,то через рік,ще нічого не буде.Тільки контракт в березні.мали укласти.Так що,може через кілька років,щось і буде.
14.05.2026 15:00 Ответить
Та хоча б так. Бо у нас вже п'ятий рік війна триває, а про балістику власну одні розмови та відосіки
14.05.2026 15:04 Ответить
Так можнва і крилаті ракети робити.Нормальні крилаті ракети,понищать військову міць.
14.05.2026 15:10 Ответить
От щойно в іншій новині написав про це комент. Писали ж про якісь рути, паляниці, пекло, трембіти. Де це все?
14.05.2026 15:12 Ответить
Де в нас є інженери молоді? Хто їх має то робити? То фактично напівкустарщина і розпил грошей.
14.05.2026 15:17 Ответить
Так отож. Наклєпали кілька штук, фоточки зробили, відзвітували - і все. А нам справжніми крилатими ракетами вже п'ятийй рік поспіль країну руйнують. Не кажучи вже про балістику...
14.05.2026 15:21 Ответить
14.05.2026 13:24 Ответить
Слов много как обычно, толку ноль
14.05.2026 13:27 Ответить
 
 