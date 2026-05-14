Великобритания ускорит поставки систем ПВО Украине после массированного удара РФ, - Гили
Великобритания после массированной атаки РФ ускорит поставки систем ПВО Украине.
Об этом сообщил министр обороны Джон Гили, передает Цензор.НЕТ.
"Я поручил ускорить поставки из Великобритании систем противовоздушной обороны и противодействия дронам настолько быстро, насколько это возможно. Мы стоим плечом к плечу с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мысли - с украинскими семьями", - отметил Гили.
Массированный комбинированный удар 14 мая
Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.
Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:
- разрушение жилых домов;
- пожары после падения обломков;
- частичные обрушения многоэтажек;
- люди могут оказаться под завалами.
Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.
В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.
