Великобритания ускорит поставки систем ПВО Украине после массированного удара РФ, - Гили

Великобритания после массированной атаки РФ ускорит поставки систем ПВО Украине.

Об этом сообщил министр обороны Джон Гили, передает Цензор.НЕТ.

"Я поручил ускорить поставки из Великобритании систем противовоздушной обороны и противодействия дронам настолько быстро, насколько это возможно. Мы стоим плечом к плечу с Украиной перед лицом агрессии Путина. Наши мысли - с украинскими семьями", - отметил Гили.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксированы:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская области. Кроме того, была атакована Одесская область.

В ночь на 14 мая российские оккупанты выпустили по Украине 731 цель - 56 ракет и 675 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов для ударов по Украине.

