Велика Британія прискорить поставки систем ППО Україні після масованого удару РФ, - Гілі

Велика Британія після масованої атаки РФ прискорить поставки систем ППО Україні.

Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі, передає Цензор.НЕТ.

"Я доручив прискорити поставки з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами", - зазначив Гілі.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

руйнування житлових будинків;

пожежі після падіння уламків;

часткові обвали багатоповерхівок;

люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.

