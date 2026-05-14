УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14858 відвідувачів онлайн
Новини Масований комбінований удар
1 086 19

Велика Британія прискорить поставки систем ППО Україні після масованого удару РФ, - Гілі

Масований удар 14 травня: Велика Британія прискорить поставки ППО

Велика Британія після масованої атаки РФ прискорить поставки систем ППО Україні.

Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я доручив прискорити поставки з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами", - зазначив Гілі.

Читайте: Росія застосувала весь спектр озброєння під час удару по Україні, - Повітряні сили

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.

Читайте також: Британія запровадила санкції проти схем РФ з вербування мігрантів для війни

Автор: 

Велика Британія (5950) обстріл (33938) ППО (4114) Гілі Джон (107)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Я скептично до цього ставлюся враховуючи вартість та кількість.Ну передадуть невелику кількість але це швидше можна розцінити як політичну підтримку.З 22 року було достатньо часу щоб налагодити спільне виробництво на різних майданчиках.Нам потрібно не просто багато систем, а дуже багато,враховуючи те що рф постійно нарощує виробництво ракет і шахедів.
показати весь коментар
14.05.2026 13:06 Відповісти
+3
"Фламінго" це з самого початку проект Зєлєнского-Міндіча з виведення та розкрадання бюджетних коштів. Має бути кримінальна справа. І це треба робити "на вчора" бо поцуплять все втратимо. Керівництво СБУ у відставку - куди вони дивились в той час як давали кредит засудженому в ********** аферисту Штіллєрману (Данілову)?
показати весь коментар
14.05.2026 13:24 Відповісти
+1
Good bless Britain!
показати весь коментар
14.05.2026 13:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Good bless Britain!
показати весь коментар
14.05.2026 13:00 Відповісти
Я скептично до цього ставлюся враховуючи вартість та кількість.Ну передадуть невелику кількість але це швидше можна розцінити як політичну підтримку.З 22 року було достатньо часу щоб налагодити спільне виробництво на різних майданчиках.Нам потрібно не просто багато систем, а дуже багато,враховуючи те що рф постійно нарощує виробництво ракет і шахедів.
показати весь коментар
14.05.2026 13:06 Відповісти
Краще дайте балістику. Бо з цими штілєрманами та його фламіндічами у нас її ще довго не буде...
показати весь коментар
14.05.2026 13:18 Відповісти
Хоча б це зробіть нарешті:

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c77k1325j5jo
показати весь коментар
14.05.2026 13:20 Відповісти
Балістику не дадуть,а крилаті вже давали кілька штук, німці то взагалі відмовилися навіть один таурус дати..
показати весь коментар
14.05.2026 13:26 Відповісти
мерц иіг ввійти в історію, надавши тауруси. А так ганебно програє наступні вибори і піде в небуття як черговий канцлер-бухгалтер...
показати весь коментар
14.05.2026 14:25 Відповісти
В них немає ніякої балістики,від слова зовсім.Ну окрім америкуанських ядерних ракет Тайдент.Тільки розробляє тактичні балістичні ракети.
показати весь коментар
14.05.2026 14:15 Відповісти
Так я про Nightfall і говорив.
показати весь коментар
14.05.2026 14:23 Відповісти
Їх немає на озброєнві ще.Тільки розробляють.
показати весь коментар
14.05.2026 14:39 Відповісти
Саме так. Сподіваюся, що хоч їх ми отримаємо. Може й не зараз, але точно отримаємо. Бо оці "ось-ось" у виконанні зеленої шобли вже реально напружують...
показати весь коментар
14.05.2026 14:53 Відповісти
Ну 10 ракует буде,через рік.Що це дасть в глобальному ? Москалі вистріляли 15 тисяч ракет.Україні потрібні залпи,які будуть нищити літаки на аеродромах,а не поодинокиі удари.
показати весь коментар
14.05.2026 14:57 Відповісти
Я подивився,то через рік,ще нічого не буде.Тільки контракт в березні.мали укласти.Так що,може через кілька років,щось і буде.
показати весь коментар
14.05.2026 15:00 Відповісти
Та хоча б так. Бо у нас вже п'ятий рік війна триває, а про балістику власну одні розмови та відосіки
показати весь коментар
14.05.2026 15:04 Відповісти
Так можнва і крилаті ракети робити.Нормальні крилаті ракети,понищать військову міць.
показати весь коментар
14.05.2026 15:10 Відповісти
От щойно в іншій новині написав про це комент. Писали ж про якісь рути, паляниці, пекло, трембіти. Де це все?
показати весь коментар
14.05.2026 15:12 Відповісти
Де в нас є інженери молоді? Хто їх має то робити? То фактично напівкустарщина і розпил грошей.
показати весь коментар
14.05.2026 15:17 Відповісти
Так отож. Наклєпали кілька штук, фоточки зробили, відзвітували - і все. А нам справжніми крилатими ракетами вже п'ятийй рік поспіль країну руйнують. Не кажучи вже про балістику...
показати весь коментар
14.05.2026 15:21 Відповісти
"Фламінго" це з самого початку проект Зєлєнского-Міндіча з виведення та розкрадання бюджетних коштів. Має бути кримінальна справа. І це треба робити "на вчора" бо поцуплять все втратимо. Керівництво СБУ у відставку - куди вони дивились в той час як давали кредит засудженому в ********** аферисту Штіллєрману (Данілову)?
показати весь коментар
14.05.2026 13:24 Відповісти
Слов много как обычно, толку ноль
показати весь коментар
14.05.2026 13:27 Відповісти
 
 