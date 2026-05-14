Зеленський про масовану атаку РФ: Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві після масованого удару РФ врятовано десятки людей, відомо про загиблу людину.

"Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано підʼїзд. ...

За ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську", - йдеться в повідомленні.

Від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.

"Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію. Дякую всім, хто разом з Україною", - підсумував президент.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.

У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.

Так це ж ти придурок разом зі своїм Будановим кожен день про завершення війни ******. Це ти гнида кожен день про переговори і про мірні угоди з Ху'йлом мрієш. Це ти домовився з Ху'йлом і ТРомбом що не будеш заважати Ху'йлу провести деньпобєдобєсія, а за це Х'уйло не буде бити по Київу і проведе обмін 1000 полонених. В любій угоді винуваті дві сторони. І та сторона яка порушила угоду і та строна яка повірила брехунам.
14.05.2026 09:02 Відповісти
Знову як під копірку пробекало-промекало та й по всьому. Тьфу.
14.05.2026 08:56 Відповісти
Це тобі придурок ЗЕлений кацапи віддячили за день побєдобєсія
14.05.2026 09:07 Відповісти
Знову як під копірку пробекало-промекало та й по всьому. Тьфу.
14.05.2026 08:56 Відповісти
БЛА БЛА БЛА
14.05.2026 08:57 Відповісти
путлєр у війні от і ******** - ти теж можеш шось ляпнути
14.05.2026 08:57 Відповісти
Знищення ворога, як раз таки і наближає завершення війни... Але для "лідера світу" россіяни мабуть не вороги.
14.05.2026 08:59 Відповісти
14.05.2026 09:02 Відповісти
Як справи в Ормузській протоці?
14.05.2026 09:03 Відповісти
зе!шмаркля у відкриту сере на гоїв посполитих!!!
і ніхто нічого йому не зробе, поки ***** бомбить!
а зе!гандон буде мандрувати світом. і звідти продовжувати срати на гоїв посполитих!
14.05.2026 09:06 Відповісти
Мало дронів передали бусурманам, ще просять
14.05.2026 09:06 Відповісти
14.05.2026 09:07 Відповісти
Геть ішака!
14.05.2026 09:07 Відповісти
@ Майже 800 шахедів в нашому повітрі, які атакували Україну цілий день і ніч - результат так званого "перемирʼя" імені ************/Зеленського.
Обмін полоненими досі не відбувся, зате рф провела пропагандистський парад і накопичила багато шахедів.
А Трамп не виконав взяті на себе зобовʼязання по обміну.Тож, вже ми своїми силами тиснемо на рф, щоб обмін відбувся.
А Трамп після 8-го числа - жодного слова саме за обмін не сказав.
14.05.2026 09:10 Відповісти
Звичайно легко тявкатм сидячи за кордоном. А ти зелена шмаркля у Києві під час обстрілу у звичайне метро зайди і там посидь сцикло
14.05.2026 09:11 Відповісти
В метро?? Нехай посидить у квартирі, де поряд немає укриттів.
14.05.2026 09:16 Відповісти
Та хочаб в метро нехай зайде, йому там розкажуть🤭
Хоча не здивуюсь якщо станцію закриють а всіх виженуть на вулицю....
14.05.2026 09:20 Відповісти
Він думками був зі своїм "плем'ям"!
14.05.2026 09:38 Відповісти
Ти б краще розповів людям про свої дії перед початком вторгнення в 22-му, "вова R1".
Це було схоже на дії президента, чи на дії сцикливої ворожої підстилки?
Питання риторичне.
14.05.2026 09:22 Відповісти
Думаю, прийшов вже час Володимиру Олександровичу своїм указом рішуче припинити обстріли України з боку кацапів!
14.05.2026 09:40 Відповісти
Оманський вводить в оману Народ України. Це війна на знищення України і українців як народу. Прутін думає що він близький до знищення України та українців. Тим більше що зелений міністр Улютін сказав що українців залишилося тільки половина від кількості в 41 мільйон на 2022. Виживе або Україна або росія. Своя Ядерна зброя це ЄДИНА гарантія виживання України та Українського народу. Маю надію що Україна виживе і переможе.
14.05.2026 09:43 Відповісти
Якась зовсім "непотужна" заява. У мене питання - чому завод в Єлабузі працює?
14.05.2026 09:48 Відповісти
Це дії того зрадника, що надав ворогу цю можливість. Скотина продажна.
14.05.2026 10:08 Відповісти
хрипате4мо завчасно здриснув в Будапешт вигуляти скумбріеллу. все як завжди, тільки воно їде - херячать Київ
14.05.2026 10:52 Відповісти
вові і міндічами закінчення війни це шлях за дерьмаком агентом фсб
14.05.2026 11:47 Відповісти
В не соромно щось коментувати sцикуну, який постійно в тікає з України під час обстрілів, який чотирижди відносив і допомагав ворогу до повномасштабного нападу?
14.05.2026 12:28 Відповісти
 
 