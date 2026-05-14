Зеленський про масовану атаку РФ: Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення
Президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар РФ по Україні.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
У Києві після масованого удару РФ врятовано десятки людей, відомо про загиблу людину.
"Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано підʼїзд. ...
За ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головна ціль цього удару – Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях. Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську", - йдеться в повідомленні.
Від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні.
"Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення. Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію. Дякую всім, хто разом з Україною", - підсумував президент.
Масований комбінований удар 14 травня
Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.
Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:
- руйнування житлових будинків;
- пожежі після падіння уламків;
- часткові обвали багатоповерхівок;
- люди можуть бути під завалами.
Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина.
У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль - 56 ракет і 675 БпЛА.
Обмін полоненими досі не відбувся, зате рф провела пропагандистський парад і накопичила багато шахедів.
А Трамп не виконав взяті на себе зобовʼязання по обміну.Тож, вже ми своїми силами тиснемо на рф, щоб обмін відбувся.
А Трамп після 8-го числа - жодного слова саме за обмін не сказав.
