РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено порт і поранено двох людей

Одещина під ударом БпЛА: є постраждалі та руйнування в порту

Вночі 14 травня російські загарбники вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Під удари потрапили обʼєкти портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Двоє людей дістали поранення.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На місці подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Полтавщина.

Пане Мадяр Бровді, Ваш виступ.
14.05.2026 08:35 Відповісти
Якраз по Одесі сьогодні вранці чітко було: все збили, жоден підар не долетів.
В області ситуація гірша.
14.05.2026 09:06 Відповісти
тільки що по новостях сказали 40+ людей вбито..
14.05.2026 09:09 Відповісти
В Одесі?
14.05.2026 09:14 Відповісти
ні, взагалі в Україні за цю вшиву ніч
14.05.2026 09:20 Відповісти
Romania annuls first round of presidential votes won by far-right candidate over russia interference allegations....
14.05.2026 09:26 Відповісти
хоч би один наш дрон над кацапією пролетів 9 травня на обісратися їм,
ні в нас був наказ пістолета...
14.05.2026 09:14 Відповісти
Був наказ Трампа.
Зелін наказ - це просто жарт в сумній ситуації.
Якщо сприймаєте всерйоз - значить, вам прикро, що русні якась там Україна офіційно дозволяє провести головне свято.
14.05.2026 09:15 Відповісти
так, мені прикро шо не їбанули, а могли...
цей зессикун не 4 рази ссикун, а набагато більше разів ссикун.
хто ж їх ті рази рахує?
14.05.2026 09:32 Відповісти
*********** з Трампом - така собі ідея. Він хоч і дурний, але США на прутні крутить.
14.05.2026 09:35 Відповісти
ну і до чого тут сша?
розмова за Україну.
ті 670 дронів все одно прилетіли би в Україну, але наш ссикун вирішив дії замінити понтами.
все як завжди - нуль діла, сама хрипотня.
14.05.2026 09:41 Відповісти
А попередні масовані обстріли - їх як зєля спровокував? Теж якимось наказом русню дражнив?
14.05.2026 09:42 Відповісти
понтами, крадіжками і нічого неробительством.
вам скількі рочків, шо мені вам це треба поясняти?
14.05.2026 09:45 Відповісти
Тобто виходить, у війні винне не *****, а зєля?
А ***** просто спровокували, поставили в обставини, коли у нього не залишилось ніяких варіантів, крім як почати війну?
14.05.2026 09:47 Відповісти
обидва - одно ***** іншого не кращє.
а особливо ви яке кидало папір з хрестиком напроти зє.
14.05.2026 09:54 Відповісти
Тоді я за Порошенко голосував.
Можете не вірити.
14.05.2026 09:58 Відповісти
тепер вже можна казати все що завгодно.
після пожару і *** насос.
14.05.2026 10:01 Відповісти
Свята трійця Сі та два холуя
показати весь коментар
14.05.2026 09:43 Відповісти
 
 