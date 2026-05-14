РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено порт і поранено двох людей
Вночі 14 травня російські загарбники вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
Під удари потрапили обʼєкти портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Двоє людей дістали поранення.
Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На місці подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Масований комбінований удар 14 травня
Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.
Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:
- руйнування житлових будинків;
- пожежі після падіння уламків;
- часткові обвали багатоповерхівок;
- люди можуть бути під завалами.
Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Полтавщина.
