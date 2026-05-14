РФ атакувала Одещину дронами: пошкоджено порт і поранено двох людей

Вночі 14 травня російські загарбники вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Під удари потрапили обʼєкти портової інфраструктури. В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Двоє людей дістали поранення.

Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На місці подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України.

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

руйнування житлових будинків;

пожежі після падіння уламків;

часткові обвали багатоповерхівок;

люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Полтавщина.

