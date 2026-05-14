Ворог атакував Одесу дронами: Сили оборони не допустили влучань

Вночі та під ранок 14 травня  російські війська здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками по Одеському регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

Завдяки злагодженій роботі Сил оборони вдалося не допустити влучань, постраждалих серед цивільного населення немає.

Наразі ситуація в регіоні контрольована, наслідки атаки не зафіксовані.

Масований комбінований удар 14 травня

Вночі армія РФ завала комбінованого масованого удару по містах України. 

Головний удар припав на Київ. Зафіксовані:

  • руйнування житлових будинків;
  • пожежі після падіння уламків;
  • часткові обвали багатоповерхівок;
  • люди можуть бути під завалами.

Також під ударами були інші регіони: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина.

ППО браво, за такий заголовок 2😸. ППО що не влучили?)
14.05.2026 07:15 Відповісти
Печаль та туга. Це я про падіння рівня випускаючих редакторів і копірайтерів. Це не тільки на Цензорі. Загальна тенденція по галузі в цілому за останні 20-25 років.
14.05.2026 07:22 Відповісти
Казніть нєльзя поміловать!
14.05.2026 07:17 Відповісти
ГАРНА НОВИНА!

Мабуть ті дрони летіли через Одесу на Бухарест, де знаходились ЦАР та ЦАРИЦЯ ?

Панове переможці73%, це ж яке ЩАСТЯ, що ЦАРСЬКА ПАРА не постраждала та може й надалі насолоджуватись своїм перебуванням в мирній Румунії!

СЛАВА ППО !
14.05.2026 07:55 Відповісти
Хворієш? Їж пігулки! Ти ж не з Одеси, чому тобі радіти за ППО одеське?
14.05.2026 20:03 Відповісти
 
 