РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15655 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы Массированный комбинированный удар
1 365 6

Враг атаковал Одессу дронами: Силы обороны отразили атаку без попаданий

Ночью и под утро враг атаковал Одессу несколькими волнами ударных беспилотников.

Ночью и ранним утром 14 мая российские войска нанесли несколько волн ударов ударными беспилотниками по Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУОС СЕРГЕЙ ЛИСАК.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Благодаря слаженной работе Сил обороны удалось не допустить попаданий, пострадавших среди гражданского населения нет.

В настоящее время ситуация в регионе контролируется, последствия атаки не зафиксированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Одессу беспилотниками: двое пострадавших, загорелись автомобили (обновлено). ФОТО

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины. 

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксировано:

  • разрушение жилых домов;
  • пожары после падения обломков;
  • частичные обрушения многоэтажек;
  • люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская области.

Автор: 

обстрел (32618) Одесса (8118) Одесская область (4314) Одесский район (599)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог атакував Одесу дронами: Сили оборони відпрацювали без влучань Джерело: https://censor.net/ua/n4003128

ППО браво, за такий заголовок 2😸. ППО що не влучили?)
показать весь комментарий
14.05.2026 07:15 Ответить
Печаль та туга. Це я про падіння рівня випускаючих редакторів і копірайтерів. Це не тільки на Цензорі. Загальна тенденція по галузі в цілому за останні 20-25 років.
показать весь комментарий
14.05.2026 07:22 Ответить
Казніть нєльзя поміловать!
показать весь комментарий
14.05.2026 07:17 Ответить
ГАРНА НОВИНА!

Мабуть ті дрони летіли через Одесу на Бухарест, де знаходились ЦАР та ЦАРИЦЯ ?

Панове переможці73%, це ж яке ЩАСТЯ, що ЦАРСЬКА ПАРА не постраждала та може й надалі насолоджуватись своїм перебуванням в мирній Румунії!

СЛАВА ППО !
показать весь комментарий
14.05.2026 07:55 Ответить
Хворієш? Їж пігулки! Ти ж не з Одеси, чому тобі радіти за ППО одеське?
показать весь комментарий
14.05.2026 20:03 Ответить
 
 