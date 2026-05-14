Враг атаковал Одессу дронами: Силы обороны отразили атаку без попаданий

Ночью и ранним утром 14 мая российские войска нанесли несколько волн ударов ударными беспилотниками по Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУОС СЕРГЕЙ ЛИСАК.

Благодаря слаженной работе Сил обороны удалось не допустить попаданий, пострадавших среди гражданского населения нет.

В настоящее время ситуация в регионе контролируется, последствия атаки не зафиксированы.

Массированный комбинированный удар 14 мая

Ночью армия РФ нанесла комбинированный массированный удар по городам Украины.

Главный удар пришелся на Киев. Зафиксировано:

разрушение жилых домов;

пожары после падения обломков;

частичные обрушения многоэтажек;

люди могут оказаться под завалами.

Также под ударами оказались другие регионы: Харьковская, Сумская, Черниговская, Полтавская области.