РФ атаковала Одессу беспилотниками: двое пострадавших, загорелись автомобили (обновлено). ФОТО

Российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 9-этажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.



Предварительно, два человека пострадали. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте: Атака РФ на Кривой Рог: 9-месячная девочка в тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ногу ребенка

Обновленная информация

По обновленным данным ОВА, в Одессе в результате вражеской атаки, к сожалению, пострадали два человека: мужчины 31 и 38 лет.

Они доставлены в медицинские учреждения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Повреждения

Также отмечается, что поврежден фасад и остекление жилого дома, а также несколько легковых автомобилей. Пожар ликвидирован спасателями.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Экстренные и коммунальные службы устраняют последствия атаки.







Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

Читайте: Майора ВСУ подозревают в вымогательстве 100 тыс. грн за поставку продовольствия военным в Одессе. ФОТО