РФ атаковала Одессу беспилотниками: двое пострадавших, загорелись автомобили (обновлено). ФОТО

Российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 9-этажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.

Предварительно, два человека пострадали. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Обновленная информация

По обновленным данным ОВА, в Одессе в результате вражеской атаки, к сожалению, пострадали два человека: мужчины 31 и 38 лет.

Они доставлены в медицинские учреждения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Повреждения

Также отмечается, что поврежден фасад и остекление жилого дома, а также несколько легковых автомобилей. Пожар ликвидирован спасателями.

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Экстренные и коммунальные службы устраняют последствия атаки.

обстріл Одеси
Что предшествовало?

обстрел (32566) Одесса (8116) Одесская область (4307) Одесский район (596)
