РФ атаковала Одессу беспилотниками: двое пострадавших, загорелись автомобили (обновлено). ФОТО
Российские оккупанты атаковали Одессу беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Зафиксировано падение обломков БПЛА на крышу 9-этажного жилого дома с последующим возгоранием припаркованных автомобилей.
Предварительно, два человека пострадали. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Обновленная информация
По обновленным данным ОВА, в Одессе в результате вражеской атаки, к сожалению, пострадали два человека: мужчины 31 и 38 лет.
Они доставлены в медицинские учреждения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Повреждения
Также отмечается, что поврежден фасад и остекление жилого дома, а также несколько легковых автомобилей. Пожар ликвидирован спасателями.
На месте происшествия развернут оперативный штаб. Экстренные и коммунальные службы устраняют последствия атаки.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
