Винницкая область находится под дроновой атакой врага
В настоящее время Винницкая область подвергается воздушным ударам со стороны противника.
Об этом сообщила в Telegram-канале глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Винницкая область подвергается воздушной атаке врага. Не игнорируйте воздушную тревогу", — отметила глава области.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники вечером 12 мая.
- Ночью враг нанес удар по двум районам Харькова: вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.
- В Запорожской области трое раненых в результате вражеских обстрелов, есть разрушения.
- В Днепропетровской области из-за атак РФ 8 человек погибли, 11 ранены.
- Также сообщалось, что рашисты массированно ударили дронами по промышленной инфраструктуре Одесской области: есть повреждения.
