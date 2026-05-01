Рашисты атакуют Винницкую область беспилотниками: разрушен дом, пострадала женщина. ФОТО

Российские захватчики атаковали Винницкую область с помощью беспилотников. В результате падения БПЛА был разрушен дом.

Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Пострадала женщина, ее доставили в больницу. Угрозы жизни нет", — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная атака продолжается.

Известно, что в настоящее время российские БПЛА движутся в сторону западных областей Украины. О взрывах сообщали в Тернопольской области.

Читайте: РФ атаковала ТЦ на Одесчине: возник пожар. ФОТОрепортаж