Рашисты атакуют Винницкую область беспилотниками: разрушен дом, пострадала женщина. ФОТО
Российские захватчики атаковали Винницкую область с помощью беспилотников. В результате падения БПЛА был разрушен дом.
Об этом сообщила глава ОВА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Пострадала женщина, ее доставили в больницу. Угрозы жизни нет", — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная атака продолжается.
Известно, что в настоящее время российские БПЛА движутся в сторону западных областей Украины. О взрывах сообщали в Тернопольской области.
