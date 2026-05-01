Рашисты массированно атакуют Тернополь: раздаются взрывы

В пятницу, 1 мая, российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Часть дронов достигла западных областей, в частности под ударом оказался Тернополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, городской голова Сергей Надал и мониторинговые каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным Воздушных сил ВСУ, в 12:49 было зафиксировано движение вражеских БПЛА из Хмельницкой области в направлении Тернопольской.

В 12:57 военные сообщили о новой группе беспилотников, которые двигались в направлении Тернополя с востока.

Городские власти призвали к безопасности

Мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил угрозу и сообщил о большом количестве вражеских дронов, которые движутся в направлении города.

Он призвал жителей:

оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги;

не игнорировать сигналы опасности;

не публиковать фото и видео работы ПВО или последствий атаки.

Также в городе временно приостановили движение общественного транспорта.

По информации "Суспільного", в 13:15 в Тернополе слышны повторные взрывы и звуки шахедов.

По данным мониторинговых каналов, в Тернополе и области фиксируется большое количество дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала ТЦ на Одесчине: возник пожар. ФОТОрепортаж