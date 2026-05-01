РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23928 посетителей онлайн
Новости Обстрел Тернополя
5 257 22

Рашисты массированно атакуют Тернополь: раздаются взрывы

Воздушная тревога в Тернополе: зафиксировано движение дронов

В пятницу, 1 мая, российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Часть дронов достигла западных областей, в частности под ударом оказался Тернополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, городской голова Сергей Надал и мониторинговые каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным Воздушных сил ВСУ, в 12:49 было зафиксировано движение вражеских БПЛА из Хмельницкой области в направлении Тернопольской.

В 12:57 военные сообщили о новой группе беспилотников, которые двигались в направлении Тернополя с востока.

Городские власти призвали к безопасности

Мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил угрозу и сообщил о большом количестве вражеских дронов, которые движутся в направлении города.

Он призвал жителей:

  • оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги;
  • не игнорировать сигналы опасности;
  • не публиковать фото и видео работы ПВО или последствий атаки.

Также в городе временно приостановили движение общественного транспорта.

По информации "Суспільного", в 13:15 в Тернополе слышны повторные взрывы и звуки шахедов.

По данным мониторинговых каналов, в Тернополе и области фиксируется большое количество дронов. 

Автор: 

беспилотник (5115) обстрел (32375) Тернополь (820) Тернопольская область (817) Тернопольский район (77)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
повільні шахеди спокійно собі пролітають через всю країну вдень
показать весь комментарий
01.05.2026 13:51 Ответить
+12
а де вова криворізький? гроші рахує ?
показать весь комментарий
01.05.2026 13:56 Ответить
+11
Головне щоб сінагоги не постраждали....
показать весь комментарий
01.05.2026 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
повільні шахеди спокійно собі пролітають через всю країну вдень
показать весь комментарий
01.05.2026 13:51 Ответить
Так я ж вже саме і писав про роботу МВГ. І де ті ПІСЮНи? А нам впарюють вулкани Пермі і Туапсе.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:17 Ответить
Звичайно, оборона - це компетенція центрального уряду.
Але ж бачать регіони, яка ситуація в країні - то підфінансовуйте мобільні вогневі групи (майте свої). То ж треба людям зарплату платити, паливом і джипами забепечити і таких груп має бути не одна.
Регіони фінансово у скруті, тому фінансувати це не хочуть, а у центрального уряду спроможності закрити всі напрямки немає, тому "вибухи лунають у Тернополі . . .".
Одна справа, якби балістика летіла - ясно, що у кожному селі Петріот не поставиш. Але жужжалки летять через всю країну, летять відносно повільно. Як вони можуть дістатися тилових областей ? Вздовж адмінкордонів кожної області МВГ мають бути у достатній кількості і не лише на автошляхах, але і по полях / лісах . . . Так, то багато персоналу і грошей треба - але ж це простіше, ніж потім збитки і загиблих рахувати.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:50 Ответить
зате у центрального ))) Zельоного уряду є можливості двушки на маскву відправляти .. 312 млрд дерибанити на оборонці і будувати макети фламінго

злийся, гнида зельона
показать весь комментарий
01.05.2026 14:55 Ответить
поставити зі схдного боку Тернопіля три турелі Sky Sentinel - це для Тернопіля дуже дорого, стільки грошей не назбирають. Ну хіба що штук тридцять тєл переправити до Румунії, тоді як раз вистачить.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:59 Ответить
Майте свої, а то як?!
Зайшов в супермаркет, прикупив собі зенітну установку, встановив на авто і воюй?
Мало того, а інтегрування в систему радолокаційного моніторингу? Чи також, на здачу ще й РЛС собі прикупити?
показать весь комментарий
01.05.2026 17:23 Ответить
Вже ж є приватні мобільні вогневі групи для захисту окремих підприємств. І вони інтегровані в систему радіолокаційного моніторингу. І зброю їм зі складів держава видала. А подальше фінансування - на підприємстві. То чого так само не можна зробити комунальну ППО Не з Петріотами, ясна річ, але джипи з кулеметами можна же ж ?
показать весь комментарий
01.05.2026 20:56 Ответить
а де вова криворізький? гроші рахує ?
показать весь комментарий
01.05.2026 13:56 Ответить
Головне щоб сінагоги не постраждали....
показать весь комментарий
01.05.2026 14:02 Ответить
Вова Кремлівський прикриває Вову Оманського від плівок міндіча

відволікає
показать весь комментарий
01.05.2026 14:04 Ответить
... смерть рашистам
показать весь комментарий
01.05.2026 14:04 Ответить
Це натяк, що не треба чіпати підор-парад?
показать весь комментарий
01.05.2026 14:10 Ответить
І )(уйло хоче перемиря на 9 травня? А куя не хоче? 100500 9-то травня направити ударних дронів на парад. Законна військова ціль.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:14 Ответить
Розумію, що це майже ніщо. Співчуття Вам тернополяни від дніпровіців...
показать весь комментарий
01.05.2026 14:34 Ответить
поясніть мені тупому як цілий табун шахедів ( не два три ) а кілька десятків пролетіли від лбз до Тернополя серед білого дня через харківську полтавську черкаську вінницьку хмельницьку області? Нова модель чи технологія у них? Чи що?
показать весь комментарий
01.05.2026 14:36 Ответить
домовленості працюють.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:45 Ответить
Головне що "найвеличніший" дуже переживає за країни Близького Сходу ,а те що ворог знищує Україну байдуже ,саме тому було відправлено кращих операторів дронів для захисту у Перську затоку.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:47 Ответить
Відправлення кращих наших пілотів захищати арабів євреїв і азербайджанців --це зрада свого народу І цей злочин повинен сприйматись,як злочинна бездіяльність,яка приводить до людських жертв і знищення структури України.
показать весь комментарий
01.05.2026 15:31 Ответить
Зате ми захищаємо небо арабщини ,а Україна нам похрін.
показать весь комментарий
01.05.2026 17:29 Ответить
Стісняюсь спитать: а скільки в Тернополі укриттів, в яких можна залишитись до завершення повітряної тривоги?
показать весь комментарий
01.05.2026 18:54 Ответить
Копайте і робіть укриття, може щось накопаєте. Італьянці під час 2-ї свтоаої так готові укриття вікопали. І копали руками, без екскаваторів. Коли трохи прокопали то наткнулись на ціле місто під містом з храмами, палацами, будинками і т.п., римляни (раби) для них викопали і побудували 2-тис років тому. Потім почали копати в інших мітсах і теж відкопали готові укриття.
показать весь комментарий
01.05.2026 20:49 Ответить
 
 