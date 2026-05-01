Рашисты массированно атакуют Тернополь: раздаются взрывы
В пятницу, 1 мая, российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Украины. Часть дронов достигла западных областей, в частности под ударом оказался Тернополь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, городской голова Сергей Надал и мониторинговые каналы.
По данным Воздушных сил ВСУ, в 12:49 было зафиксировано движение вражеских БПЛА из Хмельницкой области в направлении Тернопольской.
В 12:57 военные сообщили о новой группе беспилотников, которые двигались в направлении Тернополя с востока.
Городские власти призвали к безопасности
Мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил угрозу и сообщил о большом количестве вражеских дронов, которые движутся в направлении города.
Он призвал жителей:
- оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги;
- не игнорировать сигналы опасности;
- не публиковать фото и видео работы ПВО или последствий атаки.
Также в городе временно приостановили движение общественного транспорта.
По информации "Суспільного", в 13:15 в Тернополе слышны повторные взрывы и звуки шахедов.
По данным мониторинговых каналов, в Тернополе и области фиксируется большое количество дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але ж бачать регіони, яка ситуація в країні - то підфінансовуйте мобільні вогневі групи (майте свої). То ж треба людям зарплату платити, паливом і джипами забепечити і таких груп має бути не одна.
Регіони фінансово у скруті, тому фінансувати це не хочуть, а у центрального уряду спроможності закрити всі напрямки немає, тому "вибухи лунають у Тернополі . . .".
Одна справа, якби балістика летіла - ясно, що у кожному селі Петріот не поставиш. Але жужжалки летять через всю країну, летять відносно повільно. Як вони можуть дістатися тилових областей ? Вздовж адмінкордонів кожної області МВГ мають бути у достатній кількості і не лише на автошляхах, але і по полях / лісах . . . Так, то багато персоналу і грошей треба - але ж це простіше, ніж потім збитки і загиблих рахувати.
Зайшов в супермаркет, прикупив собі зенітну установку, встановив на авто і воюй?
Мало того, а інтегрування в систему радолокаційного моніторингу? Чи також, на здачу ще й РЛС собі прикупити?
