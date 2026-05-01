Рашисти масовано атакують Тернопіль: лунають вибухи

У п’ятницю, 1 травня, російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по території України. Частина дронів дісталася західних областей, зокрема під ударом опинився Тернопіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, міський голова Сергій Надал та моніторингові канали.

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 12:49 було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Хмельницької області у напрямку Тернопільської.

О 12:57 військові повідомили про нову групу безпілотників, які рухалися у напрямку Тернополя зі східного напрямку.

Міська влада закликала до безпеки

Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив загрозу та повідомив про велику кількість ворожих дронів, які рухаються в напрямку міста.

Він закликав мешканців:

залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги;

не ігнорувати сигнали небезпеки;

не публікувати фото та відео роботи ППО чи наслідків атаки.

Також у місті тимчасово зупинили рух громадського транспорту.

За інформацією "Суспільного", о 13: 15 у Тернополі чути повторні вибухи і звуки шахедів.

За даними моніторингових каналів, у Тернополі та області фіксують велику кількість дронів.

