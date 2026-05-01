Рашисти масовано атакують Тернопіль: лунають вибухи
У п’ятницю, 1 травня, російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по території України. Частина дронів дісталася західних областей, зокрема під ударом опинився Тернопіль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, міський голова Сергій Надал та моніторингові канали.
За даними Повітряних сил ЗСУ, о 12:49 було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Хмельницької області у напрямку Тернопільської.
О 12:57 військові повідомили про нову групу безпілотників, які рухалися у напрямку Тернополя зі східного напрямку.
Міська влада закликала до безпеки
Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив загрозу та повідомив про велику кількість ворожих дронів, які рухаються в напрямку міста.
Він закликав мешканців:
- залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги;
- не ігнорувати сигнали небезпеки;
- не публікувати фото та відео роботи ППО чи наслідків атаки.
Також у місті тимчасово зупинили рух громадського транспорту.
За інформацією "Суспільного", о 13: 15 у Тернополі чути повторні вибухи і звуки шахедів.
За даними моніторингових каналів, у Тернополі та області фіксують велику кількість дронів.
Але ж бачать регіони, яка ситуація в країні - то підфінансовуйте мобільні вогневі групи (майте свої). То ж треба людям зарплату платити, паливом і джипами забепечити і таких груп має бути не одна.
Регіони фінансово у скруті, тому фінансувати це не хочуть, а у центрального уряду спроможності закрити всі напрямки немає, тому "вибухи лунають у Тернополі . . .".
Одна справа, якби балістика летіла - ясно, що у кожному селі Петріот не поставиш. Але жужжалки летять через всю країну, летять відносно повільно. Як вони можуть дістатися тилових областей ? Вздовж адмінкордонів кожної області МВГ мають бути у достатній кількості і не лише на автошляхах, але і по полях / лісах . . . Так, то багато персоналу і грошей треба - але ж це простіше, ніж потім збитки і загиблих рахувати.
злийся, гнида зельона
Зайшов в супермаркет, прикупив собі зенітну установку, встановив на авто і воюй?
Мало того, а інтегрування в систему радолокаційного моніторингу? Чи також, на здачу ще й РЛС собі прикупити?
відволікає