Рашисти масовано атакують Тернопіль: лунають вибухи

У п’ятницю, 1 травня, російські війська здійснили чергову атаку ударними безпілотниками по території України. Частина дронів дісталася західних областей, зокрема під ударом опинився Тернопіль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, міський голова Сергій Надал та моніторингові канали.

За даними Повітряних сил ЗСУ, о 12:49 було зафіксовано рух ворожих БпЛА з Хмельницької області у напрямку Тернопільської.

О 12:57 військові повідомили про нову групу безпілотників, які рухалися у напрямку Тернополя зі східного напрямку.

Міська влада закликала до безпеки

Міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив загрозу та повідомив про велику кількість ворожих дронів, які рухаються в напрямку міста.

Він закликав мешканців:

  • залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги;
  • не ігнорувати сигнали небезпеки;
  • не публікувати фото та відео роботи ППО чи наслідків атаки.

Також у місті тимчасово зупинили рух громадського транспорту.

За інформацією "Суспільного", о 13: 15 у Тернополі чути повторні вибухи і звуки шахедів.

За даними моніторингових каналів, у Тернополі та області фіксують велику кількість дронів. 

Топ коментарі
повільні шахеди спокійно собі пролітають через всю країну вдень
01.05.2026 13:51 Відповісти
а де вова криворізький? гроші рахує ?
01.05.2026 13:56 Відповісти
Головне щоб сінагоги не постраждали....
01.05.2026 14:02 Відповісти
Так я ж вже саме і писав про роботу МВГ. І де ті ПІСЮНи? А нам впарюють вулкани Пермі і Туапсе.
01.05.2026 14:17 Відповісти
Звичайно, оборона - це компетенція центрального уряду.
Але ж бачать регіони, яка ситуація в країні - то підфінансовуйте мобільні вогневі групи (майте свої). То ж треба людям зарплату платити, паливом і джипами забепечити і таких груп має бути не одна.
Регіони фінансово у скруті, тому фінансувати це не хочуть, а у центрального уряду спроможності закрити всі напрямки немає, тому "вибухи лунають у Тернополі . . .".
Одна справа, якби балістика летіла - ясно, що у кожному селі Петріот не поставиш. Але жужжалки летять через всю країну, летять відносно повільно. Як вони можуть дістатися тилових областей ? Вздовж адмінкордонів кожної області МВГ мають бути у достатній кількості і не лише на автошляхах, але і по полях / лісах . . . Так, то багато персоналу і грошей треба - але ж це простіше, ніж потім збитки і загиблих рахувати.
01.05.2026 14:50 Відповісти
зате у центрального ))) Zельоного уряду є можливості двушки на маскву відправляти .. 312 млрд дерибанити на оборонці і будувати макети фламінго

злийся, гнида зельона
01.05.2026 14:55 Відповісти
поставити зі схдного боку Тернопіля три турелі Sky Sentinel - це для Тернопіля дуже дорого, стільки грошей не назбирають. Ну хіба що штук тридцять тєл переправити до Румунії, тоді як раз вистачить.
01.05.2026 15:59 Відповісти
Майте свої, а то як?!
Зайшов в супермаркет, прикупив собі зенітну установку, встановив на авто і воюй?
Мало того, а інтегрування в систему радолокаційного моніторингу? Чи також, на здачу ще й РЛС собі прикупити?
01.05.2026 17:23 Відповісти
Вже ж є приватні мобільні вогневі групи для захисту окремих підприємств. І вони інтегровані в систему радіолокаційного моніторингу. І зброю їм зі складів держава видала. А подальше фінансування - на підприємстві. То чого так само не можна зробити комунальну ППО Не з Петріотами, ясна річ, але джипи з кулеметами можна же ж ?
01.05.2026 20:56 Відповісти
Вова Кремлівський прикриває Вову Оманського від плівок міндіча

відволікає
01.05.2026 14:04 Відповісти
... смерть рашистам
01.05.2026 14:04 Відповісти
Це натяк, що не треба чіпати підор-парад?
01.05.2026 14:10 Відповісти
І )(уйло хоче перемиря на 9 травня? А куя не хоче? 100500 9-то травня направити ударних дронів на парад. Законна військова ціль.
01.05.2026 14:14 Відповісти
Розумію, що це майже ніщо. Співчуття Вам тернополяни від дніпровіців...
01.05.2026 14:34 Відповісти
поясніть мені тупому як цілий табун шахедів ( не два три ) а кілька десятків пролетіли від лбз до Тернополя серед білого дня через харківську полтавську черкаську вінницьку хмельницьку області? Нова модель чи технологія у них? Чи що?
01.05.2026 14:36 Відповісти
домовленості працюють.
01.05.2026 15:45 Відповісти
Головне що "найвеличніший" дуже переживає за країни Близького Сходу ,а те що ворог знищує Україну байдуже ,саме тому було відправлено кращих операторів дронів для захисту у Перську затоку.
01.05.2026 14:47 Відповісти
Відправлення кращих наших пілотів захищати арабів євреїв і азербайджанців --це зрада свого народу І цей злочин повинен сприйматись,як злочинна бездіяльність,яка приводить до людських жертв і знищення структури України.
01.05.2026 15:31 Відповісти
Зате ми захищаємо небо арабщини ,а Україна нам похрін.
01.05.2026 17:29 Відповісти
Стісняюсь спитать: а скільки в Тернополі укриттів, в яких можна залишитись до завершення повітряної тривоги?
01.05.2026 18:54 Відповісти
Копайте і робіть укриття, може щось накопаєте. Італьянці під час 2-ї свтоаої так готові укриття вікопали. І копали руками, без екскаваторів. Коли трохи прокопали то наткнулись на ціле місто під містом з храмами, палацами, будинками і т.п., римляни (раби) для них викопали і побудували 2-тис років тому. Потім почали копати в інших мітсах і теж відкопали готові укриття.
01.05.2026 20:49 Відповісти
 
 