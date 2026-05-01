РФ атакувала ТЦ на Одещині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували торговельний центр в Одеському районі.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"В результаті атаки пошкоджено дах торговельного центру. Виникла пожежа, яка наразі вже ліквідована", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару постраждалих немає.
Наразі тривають роботи з усунення наслідків.
зараз атакує Тернопіль