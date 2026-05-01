РФ атаковала ТЦ на Одесчине: возник пожар. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали торговый центр в Одесском районе.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"В результате атаки повреждена крыша торгового центра. Возник пожар, который на данный момент уже ликвидирован", — говорится в сообщении.

В результате удара пострадавших нет.

В настоящее время продолжаются работы по устранению последствий.

