Враг снова атаковал Одесщину: горят многоэтажки, повреждена портовая инфраструктура (обновлено). ФОТО

Российский обстрел Одессы привел к разрушению жилых высотных зданий и повреждению портовой инфраструктуры в Измаильском районе; спасательные работы продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

"Враг снова атаковал наш город. Зафиксирован пожар в 16-этажном доме. Также есть попадание в еще одну высотку - там произошло возгорание на 11-м и 12-м этажах.

Все экстренные службы уже работают на местах. Информацию о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняем", - говорится в сообщении.

Также по данным Измаильской РГА, враг атаковал портовую инфраструктуру района.

Обновление

По состоянию на утро 1 мая стало известно об одном пострадавшем в результате российской атаки.

"По состоянию на утро есть информация об одном пострадавшем - оказали необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно.

В результате ночного удара зафиксировано попадание в жилые многоэтажки Хаджибейского района", - сообщил Лысак.

Последствия атаки

Удар по Одесі
Слабенький захист в Одесі - шкіпер не на своєму місці
показать весь комментарий
01.05.2026 07:33 Ответить
Нажаль багато хто не на своєму місті тому небо не захищене.так як має бути.
показать весь комментарий
01.05.2026 07:37 Ответить
якраз таки шкіпер-трипер на своєму місці разом з лисаком - деребанять Одесу на замовлення Зеленського. Наприклад, нещодавно завдяки активістам та ЗМІ вдалося відстояти одеський зоопарк, який "новые лица" хотіли прибрати за межі міста, а територію віддати під забудову житлового комплексу. Це ж золоте місце - центр, поруч з Привозом.
Гроші, дерибан, мародерство - ціль влади Зеленського
показать весь комментарий
01.05.2026 08:32 Ответить
Ой люди які ви тупі-тут як летить з усіх сторін такв пальба стоїть-а вам абі потріндіти-той керівник не той то тризуб на кремлі криво висить
показать весь комментарий
01.05.2026 08:07 Ответить
 
 