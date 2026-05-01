Враг снова атаковал Одесщину: горят многоэтажки, повреждена портовая инфраструктура (обновлено). ФОТО
Российский обстрел Одессы привел к разрушению жилых высотных зданий и повреждению портовой инфраструктуры в Измаильском районе; спасательные работы продолжаются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
"Враг снова атаковал наш город. Зафиксирован пожар в 16-этажном доме. Также есть попадание в еще одну высотку - там произошло возгорание на 11-м и 12-м этажах.
Все экстренные службы уже работают на местах. Информацию о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняем", - говорится в сообщении.
Также по данным Измаильской РГА, враг атаковал портовую инфраструктуру района.
Обновление
По состоянию на утро 1 мая стало известно об одном пострадавшем в результате российской атаки.
"По состоянию на утро есть информация об одном пострадавшем - оказали необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно.
В результате ночного удара зафиксировано попадание в жилые многоэтажки Хаджибейского района", - сообщил Лысак.
Последствия атаки
