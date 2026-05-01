Враг снова атаковал Одесщину: горят многоэтажки, повреждена портовая инфраструктура (обновлено). ФОТО

Российский обстрел Одессы привел к разрушению жилых высотных зданий и повреждению портовой инфраструктуры в Измаильском районе; спасательные работы продолжаются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг снова атаковал наш город. Зафиксирован пожар в 16-этажном доме. Также есть попадание в еще одну высотку - там произошло возгорание на 11-м и 12-м этажах.

Все экстренные службы уже работают на местах. Информацию о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняем", - говорится в сообщении.

Также по данным Измаильской РГА, враг атаковал портовую инфраструктуру района.

Обновление

По состоянию на утро 1 мая стало известно об одном пострадавшем в результате российской атаки.

"По состоянию на утро есть информация об одном пострадавшем - оказали необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно.

В результате ночного удара зафиксировано попадание в жилые многоэтажки Хаджибейского района", - сообщил Лысак.

Последствия атаки

















