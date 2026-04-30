Массированный удар по Одессе: повреждены жилые дома, детсад и другие объекты, 18 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеской атаки в Одессе были разрушены жилые кварталы, гражданская инфраструктура, детский сад, гостиница и торговый центр. Пострадали не менее 16 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

"Враг нанес удар по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах города. Наибольшие повреждения зафиксированы в Приморском районе. Здесь повреждены многоэтажка и пятиэтажный жилой дом: на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, которые спасателям удалось локализовать. Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города", - говорится в сообщении.

Под ударом оказались социальные и коммерческие объекты: существенные разрушения понесло здание детского сада, повреждены торговый центр, гостиница и административные помещения. На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

Пострадавшие

В результате атаки пострадали 16 человек. Среди них - 17-летний юноша.

Двое людей в настоящее время находятся в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

Один мужчина госпитализирован в травматологическое отделение. Остальным пострадавшим оказали необходимую помощь на месте или направили на амбулаторное лечение.

"К сожалению, на утро известно о 18 пострадавших, 9 из которых госпитализированы", - сообщил начальник ОВА Олег Кипер

Последствия атаки

Одесса под массированным ударом: повреждены дома, инфраструктура и десятки автомобилей
Скоро кооператив "Дінастія" заморозить велике будівництво і всі гроші кине на ракети та дрони.
30.04.2026 07:24 Ответить
Всі кацапські вбивці рано чи пізно мають відповісти за свої злочини, так як накінець то відповів "бучанський м'ясник"!
https://youtu.be/_0c4iC7iSdM?si=YCKyrkJBCfl6hcMd
ПОМСТА НАЗДОГНАЛА! У Хабаровську підірвали генерала РФ, який влаштував пекло в Бучі!
30.04.2026 07:43 Ответить
З ким же рашиські чорти ще можуть воювати як не з мирним населенням,ці виродки ні нащо не здатні окрім убивати ,руйнувати і грабувати,будь ти проклята фашиська росія і огидний "русский мир".
30.04.2026 07:46 Ответить
 
 