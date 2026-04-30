Массированный удар по Одессе: повреждены жилые дома, детсад и другие объекты, 18 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате вражеской атаки в Одессе были разрушены жилые кварталы, гражданская инфраструктура, детский сад, гостиница и торговый центр. Пострадали не менее 16 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг нанес удар по жилым кварталам и гражданским объектам в разных районах города. Наибольшие повреждения зафиксированы в Приморском районе. Здесь повреждены многоэтажка и пятиэтажный жилой дом: на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, которые спасателям удалось локализовать. Также повреждены частные дома и жилая застройка в центральной части города", - говорится в сообщении.

Под ударом оказались социальные и коммерческие объекты: существенные разрушения понесло здание детского сада, повреждены торговый центр, гостиница и административные помещения. На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, складские здания и гаражный кооператив.

Пострадавшие

В результате атаки пострадали 16 человек. Среди них - 17-летний юноша.

Двое людей в настоящее время находятся в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизни.

Один мужчина госпитализирован в травматологическое отделение. Остальным пострадавшим оказали необходимую помощь на месте или направили на амбулаторное лечение.

"К сожалению, на утро известно о 18 пострадавших, 9 из которых госпитализированы", - сообщил начальник ОВА Олег Кипер

Последствия атаки



















