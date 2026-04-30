Масований удар по Одесі: пошкоджено житлові будинки, дитсадок та інші об’єкти, 18 постраждалих. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки по Одесі зазнали руйнувань житлові квартали, цивільна інфраструктура, дитячий садок, готель і торговельний центр. Постраждали щонайменше 16 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

"Ворог спрямував удар по житлових кварталах та цивільних об'єктах у різних районах міста. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Приморському районі. Тут пошкоджена багатоповерхівка та п'ятиповерховий житловий будинок: на верхніх поверхах та даху виникли масштабні пожежі, які рятувальникам вдалося локалізувати. Також пошкоджено приватні будинки та житлову забудову в центральній частині міста", - йдеться в повідомлені.

Під ударом опинилися соціальні та комерційні об'єкти: суттєвих руйнувань зазнала будівля дитячого садка, пошкоджено торговельний центр, готель та адміністративні приміщення. На декількох автостоянках знищено або пошкоджено десятки автобусів і легкових автівок.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури, складські будівлі та гаражний кооператив.

Постраждалі

Внаслідок атаки 16 людей постраждали. Серед них - 17-річний юнак.

Двоє людей наразі перебувають у реанімації у важкому стані, медики борються за їхні життя.

Один чоловік госпіталізований до травматологічного відділення. Іншим потерпілим надали необхідну допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування.

"На жаль, на ранок відомо про 18 постраждалих, 9 з яких госпіталізовані", - повідомив начальник ОВА Олег Кіпер

Наслідки атаки



















