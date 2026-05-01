Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
Ворог знову атакував Одещину: палають багатоповерхівки, пошкоджено портову інфраструктуру (оновлено). ФОТО

Російська атака по Одесі спричинила руйнування житлових висоток і пошкодження портової інфраструктури в Ізмаїльському районі, тривають рятувальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував наше місто. Зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також маємо влучання у ще одну висотку - там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях.

Всі екстрені служби вже працюють на місцях. Інформацію щодо постраждалих та обсягу руйнувань наразі уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Також за даними Ізмаїльської РДА, ворог атакував портову інфраструктуру району.

Оновлення 

Станом на ранок 1 травня стало відомо про одного постраждалого внаслідок російської атаки.

"Станом на ранок маємо інформацію про одного постраждалого - надали необхідну допомогу, лікування проходитиме амбулаторно.

Внаслідок нічного удару зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району", - повідомив Лисак

Наслідки атаки

Удар по Одесі
безпілотник БпЛА (5750) обстріл (33717) Одеса (5809) Одеська область (4018) Ізмаїльський район (40) Одеський район (600)
Слабенький захист в Одесі - шкіпер не на своєму місці
показати весь коментар
01.05.2026 07:33 Відповісти
Нажаль багато хто не на своєму місті тому небо не захищене.так як має бути.
показати весь коментар
01.05.2026 07:37 Відповісти
якраз таки шкіпер-трипер на своєму місці разом з лисаком - деребанять Одесу на замовлення Зеленського. Наприклад, нещодавно завдяки активістам та ЗМІ вдалося відстояти одеський зоопарк, який "новые лица" хотіли прибрати за межі міста, а територію віддати під забудову житлового комплексу. Це ж золоте місце - центр, поруч з Привозом.
Гроші, дерибан, мародерство - ціль влади Зеленського
показати весь коментар
01.05.2026 08:32 Відповісти
Ой люди які ви тупі-тут як летить з усіх сторін такв пальба стоїть-а вам абі потріндіти-той керівник не той то тризуб на кремлі криво висить
показати весь коментар
01.05.2026 08:07 Відповісти
 
 