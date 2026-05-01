Ворог знову атакував Одещину: палають багатоповерхівки, пошкоджено портову інфраструктуру (оновлено). ФОТО

Російська атака по Одесі спричинила руйнування житлових висоток і пошкодження портової інфраструктури в Ізмаїльському районі, тривають рятувальні роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував наше місто. Зафіксовано пожежу у 16-поверхівці. Також маємо влучання у ще одну висотку - там сталося загоряння на 11-му та 12-му рівнях.

Всі екстрені служби вже працюють на місцях. Інформацію щодо постраждалих та обсягу руйнувань наразі уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Також за даними Ізмаїльської РДА, ворог атакував портову інфраструктуру району.

Оновлення

Станом на ранок 1 травня стало відомо про одного постраждалого внаслідок російської атаки.

"Станом на ранок маємо інформацію про одного постраждалого - надали необхідну допомогу, лікування проходитиме амбулаторно.

Внаслідок нічного удару зафіксовано влучання у житлові багатоповерхівки Хаджибейського району", - повідомив Лисак

