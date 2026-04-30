Росіяни майже 50 разів вдарили по Дніпропетровщині: одна людина загинула, 22 - поранені

Упродовж дня 30 квітня російські війська майже 50 разів атакували Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Дніпровський район

Так, у Дніпровському районі загинула жінка, ще 18 людей постраждали, з них семеро – у лікарні.

Ще один поранений – у Дніпрі. В місті виникли пожежі. Знищені автівки на території підприємства. Пошкоджена будівля, що не експлуатувалася.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Горіли приватний будинок, літня кухня, гараж та авто. Ще кілька осель побиті. Пошкоджені й інфраструктура, адмінбудівля, будинок культури, ринок, автобус.

Унаслідок атак постраждали три людини. Це жінки 52 і 62 років та 88-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно.

Синельниківський район

У Межівській громаді на Синельниківщині пошкоджений приватний будинок.