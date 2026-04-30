Росіяни атакували Дніпро: одна людина загинула, 17 - постраждало. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок російської атаки на Дніпровський район 15 людей постраждало, одна загинула.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

"Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень через атаку росіян на Дніпровський район", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.

ОНОВЛЕННЯ

Вже четверо постраждалих у Дніпровському районі.

Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці.

Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку росіян.

Оновлення

Згодом Ганжа додав: "П'ятеро людей постраждали через ворожий удар по Дніпровському району. Четверо з них госпіталізовані.

Знищені автобус і два легковики.

Ще 8 авто понівечені.

Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок.

Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили.

Оновлення

До 11 зросла кількість постраждалих через російську атаку на Дніпровський район.

П'ятеро з них госпіталізовані. Один чоловік у важкому стані. Решта поранених — у стані середньої тяжкості.

Оновлення

До 15 зросла кількість поранених через ранковий удар ворога по Дніпровському району. Семеро людей госпіталізовані, один з постраждалих у тяжкому стані.

Оновлення

До 17 збільшилася кількість постраждалих через ворожий удар у Дніпровському районі.

"Семеро госпіталізовані. 65-річний чоловік у важкому стані. Ще один чоловік 33 років та жінки 28, 35, 43, 44 і 54 років у стані середньої тяжкості", - написав Ганжа.


















