Росіяни атакували Дніпро: одна людина загинула, 17 - постраждало. ФОТОрепортаж (оновлено)

Унаслідок російської атаки на Дніпровський район 15 людей постраждало, одна загинула.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

"Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень через атаку росіян на Дніпровський район", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.

ОНОВЛЕННЯ

Вже четверо постраждалих у Дніпровському районі.

Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці.

Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку росіян.

Оновлення

Згодом Ганжа додав: "П'ятеро людей постраждали через ворожий удар по Дніпровському району. Четверо з них госпіталізовані.

  • Знищені автобус і два легковики.
  • Ще 8 авто понівечені.
  • Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок.
  • Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили.

Оновлення

До 11 зросла кількість постраждалих через російську атаку на Дніпровський район.

П'ятеро з них госпіталізовані. Один чоловік у важкому стані. Решта поранених — у стані середньої тяжкості.

Оновлення

До 15 зросла кількість поранених через ранковий удар ворога по Дніпровському району. Семеро людей госпіталізовані, один з постраждалих у тяжкому стані.

Оновлення

До 17 збільшилася кількість постраждалих через ворожий удар у Дніпровському районі.

"Семеро госпіталізовані. 65-річний чоловік у важкому стані. Ще один чоловік 33 років та жінки 28, 35, 43, 44 і 54 років у стані середньої тяжкості", - написав Ганжа.

Атака на Дніпро 30 квітня
Атака на Дніпро 30 квітня
Атака на Дніпро 30 квітня
Атака на Дніпро 30 квітня
Атака на Дніпро 30 квітня
Атака на Дніпро 30 квітня

орожий обстріл Дніпровського району: є жертва та поранений
орожий обстріл Дніпровського району: є жертва та поранений
орожий обстріл Дніпровського району: є жертва та поранений

у відповідь треба 1000 дронів на червону площу
30.04.2026 11:28 Відповісти
Нельзя. Парадное перемирие вписовывается.
30.04.2026 18:10 Відповісти
Червона площа то табу, як і внєзпно, Московський НПЗ.
30.04.2026 12:23 Відповісти
Яка ще червона площа ? Туди та на валдай та на керченський міст усе ппо болот стягнуто. Причому-багатоешелонована ппо. Ніякого сенсу немає витрачати туди наші повітряні засоби ураження. Позбивають. Набагато дієвіше виносити їм нефтянку, яка добре горить, та склади зі зброєю, а також радари та зрк.
30.04.2026 18:29 Відповісти
Касьянов каже, що це не так. Просто заборонено.
30.04.2026 19:15 Відповісти
Світан каже, що там декілька десятків балістичних ракет одночасно треба, бо більшу частину позбивають. Дрони туди зараз запускати взагалі ніякого сенсу немає.
30.04.2026 19:26 Відповісти
Тількі дрони Касьянова реально долітали до Кремля. Хто такий Світан......
30.04.2026 19:33 Відповісти
30.04.2026 13:28 Відповісти
Моцква має горіти.
30.04.2026 17:17 Відповісти
 
 