Росіяни атакували Дніпро: одна людина загинула, 17 - постраждало. ФОТОрепортаж (оновлено)
Унаслідок російської атаки на Дніпровський район 15 людей постраждало, одна загинула.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
"Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень через атаку росіян на Дніпровський район", - ідеться в повідомленні.
Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.
ОНОВЛЕННЯ
Вже четверо постраждалих у Дніпровському районі.
Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці.
Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку росіян.
Оновлення
Згодом Ганжа додав: "П'ятеро людей постраждали через ворожий удар по Дніпровському району. Четверо з них госпіталізовані.
- Знищені автобус і два легковики.
- Ще 8 авто понівечені.
- Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок.
- Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили.
Оновлення
До 11 зросла кількість постраждалих через російську атаку на Дніпровський район.
П'ятеро з них госпіталізовані. Один чоловік у важкому стані. Решта поранених — у стані середньої тяжкості.
Оновлення
До 15 зросла кількість поранених через ранковий удар ворога по Дніпровському району. Семеро людей госпіталізовані, один з постраждалих у тяжкому стані.
Оновлення
До 17 збільшилася кількість постраждалих через ворожий удар у Дніпровському районі.
"Семеро госпіталізовані. 65-річний чоловік у важкому стані. Ще один чоловік 33 років та жінки 28, 35, 43, 44 і 54 років у стані середньої тяжкості", - написав Ганжа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль