Атаки РФ на Дніпро: 31 людина досі в лікарні, четверо пацієнтів у важкому стані
31 людина, постраждала через атаки військ РФ на Дніпро цими вихідними, все ще в лікарні.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, з-поміж них троє дітей - хлопчики 11 та 15 років і 16-річна дівчинка.
"Четверо пацієнтів у важкому стані. Решта госпіталізованих - у стані середньої тяжкості", - інформує очільник області.
Що передувало?
- У ніч проти 25 квітня російські загарбники масово атакували Дніпро ракетами та дронами.
- Удень 25 квітня російські війська повторно атакували Дніпро, внаслідок чого постраждали мирні жителі та зазнав пошкоджень житловий будинок.
- Станом на 15:30 повідомлялося про п'ятьох загиблих. 46 людей дістали поранення, серед них п’ятеро дітей.
- Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, щоросійські війська застосовують тактику повторних ударів по цивільній інфраструктурі та екстрених службах, що працюють на місцях влучань.
- Повідомлялося, що Кабінет Міністрів України надасть необхідну підтримку Дніпру, який зазнав масованого комбінованого обстрілу 25 квітня.
- Росіяни понад 20 годин хвилями атакували Дніпро. За останніми даними повідомлялося про шістьох загиблих та 47 поранених.
