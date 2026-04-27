Атаки РФ на Дніпро: 31 людина досі в лікарні, четверо пацієнтів у важкому стані

31 людина, постраждала через атаки військ РФ на Дніпро цими вихідними, все ще в лікарні.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, з-поміж них троє дітей - хлопчики 11 та 15 років і 16-річна дівчинка.

"Четверо пацієнтів у важкому стані. Решта госпіталізованих - у стані середньої тяжкості", - інформує очільник області.

