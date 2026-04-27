РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8434 посетителя онлайн
Новости Фото Атака на Днепр
373 0

Атаки РФ на Днепр: 31 человек до сих пор в больнице, четверо пациентов - в тяжелом состоянии

31 человек, пострадавший в результате атак войск РФ на Днепр в эти выходные, по-прежнему находится в больнице.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди них трое детей - мальчики 11 и 15 лет и 16-летняя девочка.

"Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести", - сообщает глава области.

обстрел Днепра

Что предшествовало?

Автор: 

Днепр (4560) обстрел (32321) ранение (3350) Днепропетровская область (5107) Днепровский район (329)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 