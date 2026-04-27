Атаки РФ на Днепр: 31 человек до сих пор в больнице, четверо пациентов - в тяжелом состоянии

31 человек, пострадавший в результате атак войск РФ на Днепр в эти выходные, по-прежнему находится в больнице.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди них трое детей - мальчики 11 и 15 лет и 16-летняя девочка.

"Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести", - сообщает глава области.

Что предшествовало?

