Атаки РФ на Днепр: 31 человек до сих пор в больнице, четверо пациентов - в тяжелом состоянии
31 человек, пострадавший в результате атак войск РФ на Днепр в эти выходные, по-прежнему находится в больнице.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди них трое детей - мальчики 11 и 15 лет и 16-летняя девочка.
"Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести", - сообщает глава области.
Что предшествовало?
- В ночь на 25 апреля российские захватчики массово атаковали Днепр ракетами и дронами.
- Днем 25 апреля российские войска повторно атаковали Днепр, в результате чего пострадали мирные жители и был поврежден жилой дом.
- По состоянию на 15:30 сообщалось о пяти погибших. 46 человек получили ранения, среди них пятеро детей.
- Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские войска применяют тактику повторных ударов по гражданской инфраструктуре и экстренным службам, работающим на местах попаданий.
- Сообщалось, что Кабинет Министров Украины окажет необходимую поддержку Днепру, который подвергся массированному комбинированному обстрелу 25 апреля.
- Россияне более 20 часов волнами атаковали Днепр. По последним данным, сообщалось о шести погибших и 47 раненых.
