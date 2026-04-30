Новости Атака на Днепр
3 819 9

Россияне атаковали Днепр: один человек погиб, 17 – пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

дніпро

В результате российского обстрела Днепровского района погиб один человек, ещё один получил ранения.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

"Один человек погиб, еще один получил ранения в результате атаки россиян на Днепровский район", — говорится в сообщении.

В результате удара загорелись магазин и автомобили поблизости.

ОБНОВЛЕНИЕ

Уже четверо пострадавших в Днепровском районе.

Трое госпитализированы. 65-летний мужчина "тяжелый". Женщины 43 и 54 лет в состоянии средней тяжести. Мужчине 59 лет оказали помощь на месте.

Спасатели локализовали пожар, возникший из-за атаки россиян.

Обновление

Впоследствии Ганжа добавил: "Пять человек пострадали из-за вражеского удара по Днепровскому району. Четверо из них госпитализированы.

  • Уничтожены автобус и две легковушки.
  • Еще 8 авто изуродованы.
  • Поврежден магазин и многоквартирный дом.
  • Вспыхнувший на месте атаки пожар спасатели уже потушили.

Обновление

До 11 возросло количество пострадавших из-за российской атаки на Днепровский район.

Пятеро из них госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести.

Обновление

До 15 возросло количество раненых из-за утреннего удара врага по Днепровскому району. Семь человек госпитализированы, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Обновление

До 17 увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара в Днепровском районе.

"Семеро госпитализированы. 65-летний мужчина в тяжелом состоянии. Еще один мужчина 33 лет и женщины 28, 35, 43, 44 и 54 лет в состоянии средней тяжести", - написал Ганжа.

Атака на Дніпро 30 квітня
орожий обстріл Дніпровського району: є жертва та поранений
Днепр (4565) Днепропетровская область (5123) Днепровский район (332)
у відповідь треба 1000 дронів на червону площу
30.04.2026 11:28 Ответить
Нельзя. Парадное перемирие вписовывается.
30.04.2026 18:10 Ответить
Червона площа то табу, як і внєзпно, Московський НПЗ.
30.04.2026 12:23 Ответить
Яка ще червона площа ? Туди та на валдай та на керченський міст усе ппо болот стягнуто. Причому-багатоешелонована ппо. Ніякого сенсу немає витрачати туди наші повітряні засоби ураження. Позбивають. Набагато дієвіше виносити їм нефтянку, яка добре горить, та склади зі зброєю, а також радари та зрк.
30.04.2026 18:29 Ответить
Касьянов каже, що це не так. Просто заборонено.
30.04.2026 19:15 Ответить
Світан каже, що там декілька десятків балістичних ракет одночасно треба, бо більшу частину позбивають. Дрони туди зараз запускати взагалі ніякого сенсу немає.
30.04.2026 19:26 Ответить
Тількі дрони Касьянова реально долітали до Кремля. Хто такий Світан......
30.04.2026 19:33 Ответить
30.04.2026 13:28 Ответить
Моцква має горіти.
30.04.2026 17:17 Ответить
 
 