Россияне атаковали Днепр: один человек погиб, 17 – пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)
В результате российского обстрела Днепровского района погиб один человек, ещё один получил ранения.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
В результате удара загорелись магазин и автомобили поблизости.
ОБНОВЛЕНИЕ
Уже четверо пострадавших в Днепровском районе.
Трое госпитализированы. 65-летний мужчина "тяжелый". Женщины 43 и 54 лет в состоянии средней тяжести. Мужчине 59 лет оказали помощь на месте.
Спасатели локализовали пожар, возникший из-за атаки россиян.
Обновление
Впоследствии Ганжа добавил: "Пять человек пострадали из-за вражеского удара по Днепровскому району. Четверо из них госпитализированы.
- Уничтожены автобус и две легковушки.
- Еще 8 авто изуродованы.
- Поврежден магазин и многоквартирный дом.
- Вспыхнувший на месте атаки пожар спасатели уже потушили.
Обновление
До 11 возросло количество пострадавших из-за российской атаки на Днепровский район.
Пятеро из них госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести.
Обновление
До 15 возросло количество раненых из-за утреннего удара врага по Днепровскому району. Семь человек госпитализированы, один из пострадавших в тяжелом состоянии.
Обновление
До 17 увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара в Днепровском районе.
"Семеро госпитализированы. 65-летний мужчина в тяжелом состоянии. Еще один мужчина 33 лет и женщины 28, 35, 43, 44 и 54 лет в состоянии средней тяжести", - написал Ганжа.
