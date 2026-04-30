Россияне атаковали Днепр: один человек погиб, 17 – пострадали. ФОТОрепортаж (обновлено)

В результате российского обстрела Днепровского района погиб один человек, ещё один получил ранения.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

"Один человек погиб, еще один получил ранения в результате атаки россиян на Днепровский район", — говорится в сообщении.

В результате удара загорелись магазин и автомобили поблизости.

ОБНОВЛЕНИЕ

Уже четверо пострадавших в Днепровском районе.

Трое госпитализированы. 65-летний мужчина "тяжелый". Женщины 43 и 54 лет в состоянии средней тяжести. Мужчине 59 лет оказали помощь на месте.

Спасатели локализовали пожар, возникший из-за атаки россиян.

Обновление

Впоследствии Ганжа добавил: "Пять человек пострадали из-за вражеского удара по Днепровскому району. Четверо из них госпитализированы.

Уничтожены автобус и две легковушки.

Еще 8 авто изуродованы.

Поврежден магазин и многоквартирный дом.

Вспыхнувший на месте атаки пожар спасатели уже потушили.

Обновление

До 11 возросло количество пострадавших из-за российской атаки на Днепровский район.

Пятеро из них госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии. Остальные раненые — в состоянии средней тяжести.

Обновление

До 15 возросло количество раненых из-за утреннего удара врага по Днепровскому району. Семь человек госпитализированы, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Обновление

До 17 увеличилось количество пострадавших из-за вражеского удара в Днепровском районе.

"Семеро госпитализированы. 65-летний мужчина в тяжелом состоянии. Еще один мужчина 33 лет и женщины 28, 35, 43, 44 и 54 лет в состоянии средней тяжести", - написал Ганжа.


















