Россияне почти 50 раз ударили по Днепропетровщине: один человек погиб, 22 — ранены
В течение дня 30 апреля российские войска почти 50 раз обстреляли Днепровский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Днепровский район
Так, в Днепровском районе погибла женщина, еще 18 человек пострадали, из них семеро – в больнице.
Еще один раненый – в Днепре. В городе возникли пожары. Уничтожены автомобили на территории предприятия. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Горели частный дом, летняя кухня, гараж и автомобиль. Еще несколько домов повреждены. Повреждены также инфраструктура, административное здание, дом культуры, рынок, автобус.
В результате атак пострадали три человека. Это женщины 52 и 62 лет и 88-летний мужчина. Они будут лечиться амбулаторно.
Синельниковский район
В Межевской громаде Синельниковского района поврежден частный дом.
