Россияне почти 50 раз ударили по Днепропетровщине: один человек погиб, 22 — ранены

В течение дня 30 апреля российские войска почти 50 раз обстреляли Днепровский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Днепровский район

Так, в Днепровском районе погибла женщина, еще 18 человек пострадали, из них семеро – в больнице.

Еще один раненый – в Днепре. В городе возникли пожары. Уничтожены автомобили на территории предприятия. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Горели частный дом, летняя кухня, гараж и автомобиль. Еще несколько домов повреждены. Повреждены также инфраструктура, административное здание, дом культуры, рынок, автобус.

В результате атак пострадали три человека. Это женщины 52 и 62 лет и 88-летний мужчина. Они будут лечиться амбулаторно.

Синельниковский район

В Межевской громаде Синельниковского района поврежден частный дом.

