РФ повторно атаковала Днепр. Возник пожар, ранен мужчина

Российские войска вновь атаковали Днепр, в результате чего был ранен мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Оккупанты нанесли удар по городу, в результате чего возник пожар.

Известно, что пострадал 50-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Что предшествовало?

Известно, что 30 апреля российские оккупанты уже атаковали Днепр. В результате вражеского удара пострадали 15 человек, один человек погиб.

