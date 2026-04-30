РФ повторно атаковала Днепр. Возник пожар, ранен мужчина
Российские войска вновь атаковали Днепр, в результате чего был ранен мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Оккупанты нанесли удар по городу, в результате чего возник пожар.
Известно, что пострадал 50-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Что предшествовало?
- Известно, что 30 апреля российские оккупанты уже атаковали Днепр. В результате вражеского удара пострадали 15 человек, один человек погиб.
