1 068 2
РФ повторно атакувала Дніпро. Виникла пожежа, поранено чоловіка
Російські війська повторно атакували Дніпро, внаслідок чого поранено чоловіка.
Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Окупанти вдарили по місту, внаслідок чого виникла пожежа.
Відомо, що постраждав 50-річчний чоловік. Його ушпиталали в стані середньої тяжкості.
Що передувало?
- Відомо, що 30 квітня російські окупанти вже атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару постраждали 15 осіб, загинула людина.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Grygir Kucher
показати весь коментар30.04.2026 14:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
юрий Шмалько #512164
показати весь коментар30.04.2026 15:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль