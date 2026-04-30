Рашисти атакували Миколаїв "шахедами": пошкоджено будинки та авто
Російські окупанти атакували Миколаїв безпілотниками. Відомо про пошкодження будинків та авто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Мер Сєнкевич заявив про вибухи у місті.
Згодом глава ОВА Кім повідомив, що внаслідок атаки "шахедів" на місто пошкоджено багатоквартирний будинок, двоповерховий приватний будинок та автомобіль. Станом на зараз без постраждалих
"Щодо відключень по області, то енергетики поступово відновлюють електропостачання", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що внаслідок удару російських БПЛА по Миколаївській області пошкоджено енергетичну та транспортну інфраструктуру, постраждали п’ятеро людей.
