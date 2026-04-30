На Донеччині під обстрілами залишаються 8 дітей, - ОВА

На Донеччині у громадах, де тривають активні бойові дії, залишаються 8 дітей разом із родинами.

Донецька ОВА.

Де саме залишаються діти

Найбільше неповнолітніх перебуває у Миколаївській громаді – там залишаються шестеро дітей. Ще двоє дітей проживають у Дружківці.

Попри постійну небезпеку, частина родин не погоджується на евакуацію і продовжує залишатися у прифронтових населених пунктах.

Скільки дітей ще не евакуйовано

Окрім цього, ще 36 дітей залишаються у чотирьох населених пунктах, де триває примусова евакуація. Зокрема, у Дружківці, селі Сергіївка Андріївської громади, Миколаївській громаді та окремих районах Слов’янська.

Евакуація триває – лише за квітень вдалося вивезти 100 дітей. Найбільше – зі Слов’янська та Дружківки, де евакуювали 40 і 29 неповнолітніх відповідно.

Загальна ситуація в області

З початку примусової евакуації родин із дітьми у 2023 році з Донеччини вже вивезли 20 378 дітей. Водночас у регіоні досі залишаються 9361 дитина, що підкреслює масштаб проблеми та складність повного вивезення населення із зони ризику.

