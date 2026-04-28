У Слов’янській громаді лишається 47 тисяч людей, щотижня евакуюються до тисячі, - МВА
У Слов’янській громаді Донецької області наразі залишаються близько 47 тисяч мешканців, однак евакуація триває щотижня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Скільки людей виїжджає
За словами посадовця, щотижня громаду залишають до тисячі людей, переважно сім’ї з дітьми.
Евакуація відбувається на тлі постійних обстрілів та небезпеки.
Ситуація в місті
Російські війська щодня атакують Слов’янськ і прилеглі села, використовуючи різні види озброєння.
Попри це, у громаді продовжує працювати критична інфраструктура – мешканці мають електро-, водо- та газопостачання.
Енергетики виїжджають на ремонти навіть за межі міста, зокрема на ділянки, наближені до бойових дій.
Водночас водопостачальні об’єкти вже розташовані на відстані лише 5–7 км від лінії фронту.
Втрати серед населення
З початку повномасштабного вторгнення у громаді загинула 81 людина, серед них – четверо дітей.
Поранення отримали 402 мешканці, серед яких також є діти.
Лише у квітні 2026 року внаслідок атак постраждали 22 людини, одна особа загинула.
Евакуація дітей
У частині районів Слов’янська триває обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб разом із батьками або законними представниками.
Йдеться про три райони вздовж траси Київ–Довжанський.
Якщо раніше там перебували 96 дітей, то зараз залишилося лише 29.
