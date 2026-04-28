В Славянской громаде остается 47 тысяч человек, еженедельно эвакуируются до тысячи, - ГВА

В Славянской громаде Донецкой области в настоящее время остаются около 47 тысяч жителей, но эвакуация продолжается каждую неделю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Сколько людей уезжает

По словам чиновника, еженедельно громаду покидают до тысячи человек, преимущественно - семьи с детьми.

Эвакуация происходит на фоне постоянных обстрелов и опасности.

Ситуация в городе

Российские войска ежедневно атакуют Славянск и прилегающие села, используя различные виды вооружения.

Несмотря на это, в громаде продолжает работать критическая инфраструктура – жители имеют электро-, водо- и газоснабжение.

Энергетики выезжают на ремонты даже за пределы города, в частности на участки, приближенные к боевым действиям.

В то же время объекты водоснабжения уже расположены на расстоянии всего 5-7 км от линии фронта.

Потери среди населения

С начала полномасштабного вторжения в громаде погиб 81 человек, среди них – четверо детей.

Ранения получили 402 жителя, среди которых также есть дети.

Только в апреле 2026 года в результате атак пострадали 22 человека, один человек погиб.

Эвакуация детей

В части районов Славянска продолжается обязательная эвакуация детей в принудительном порядке вместе с родителями или законными представителями.

Речь идет о трех районах вдоль трассы Киев–Довжанский.

Если раньше там находились 96 детей, то сейчас осталось лишь 29.

