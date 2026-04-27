Более половины домов повреждено в Славянской громаде, - ГВА
В Славянской громаде Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в Украину - с 24 февраля 2022 года - погибло 81 человек и ранено 402 человека. Повреждения получили более 50% жилых многоэтажных домов.
Об этом в интервью Укрінформу сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, сообщает Цензор.НЕТ.
Потери и ежедневные обстрелы
"Потери среди мирного населения, к сожалению, у нас есть. За весь военный период (полномасштабной войны – ред.) погиб 81 человек, из них 4 ребенка. Также было ранено 402 человека, среди них тоже есть дети", - сказал Лях. По его словам, только в апреле этого 2026 года было ранено 22 гражданских лица и один человек погиб.
Руководитель ГВА также сообщил, что за указанный период в результате вражеских обстрелов в Славянской громаде было повреждено более 50% многоэтажек, более 10% частных домов, четверть инфраструктурных объектов - больниц, детских садов, учебных заведений и т.д. "Они повреждены в разной степени, есть и разрушенные", - добавил Лях.
Вадим Лях отметил, что после обстрелов поврежденные объекты постоянно восстанавливаются. Электрики выезжают даже за город, на те территории, которые находятся вблизи боевых действий. Коммунальщики тоже работают в чрезвычайно сложных условиях, поскольку водоснабжающие объекты находятся уже в пяти-семи километрах от линии соприкосновения.
Враг применяет террор и запугивание
Между тем в Славянске и Краматорске наблюдается ухудшение ситуации, враг применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.
Об этом сообщил спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.
По его словам, усиление давления на этом направлении не связано с летним или весенним наступлением РФ, поскольку оккупанты давят круглый год.
- Как сообщалось, население Славянской громады в Донецкой области по состоянию на 27 апреля 2026 года составляет примерно 47 тысяч человек, до полномасштабного вторжения было 110 тысяч. Вражеские обстрелы происходят каждый день, иногда по несколько раз в день из различного оружия. Эвакуация продолжается.
