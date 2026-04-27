Більше половини будинків пошкоджено у Слов’янській громаді, - МВА
У Слов’янській громаді на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 24 лютого 2022 року загинула 81 особа та поранено 402 людини. Пошкоджень зазнали понад 50% житлових багатоповерхівок.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
Втрати та щоденні обстріли
"Втрати мирного населення, у нас, на жаль, є. За весь військовий період (повномасштабної війни – ред.) загинула 81 людина, із них 4 дитини. Також було поранено 402 людини, серед них теж є діти", - сказав Лях. За його словами, лише у квітні цього 2026 року було поранено 22 цивільні особи і одна людина загинула.
Керівник МВА також повідомив, що за вказаний час ворожими обстрілами у Слов’янській громаді було пошкоджено більше 50% багатоповерхівок, понад 10% приватних будинків, четверта частина інфраструктурних об’єктів - лікарень, дитсадочків, закладів освіти тощо. "Вони пошкоджені різною мірою, є і зруйновані", - додав Лях.
Вадим Лях зазначив, що після обстрілів пошкоджені об’єкти постійно відновлюються. Електрики виїжджають навіть за місто, на ті території, які наближені до бойових дій. Комунальники теж працюють у надскладних умовах, бо водопостачальні об'єкти перебувають вже за п'ять-сім кілометрів від лінії зіткнення.
Ворог застосовує терор і залякування
Тим часом у Слов'янську та Краматорську спостерігається погіршення ситуації, ворог застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.
Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.
За його словами, посилення тиску на цьому напрямку не пов'язані з літнім чи весняним наступом РФ, оскільки окупанти тиснуть цілий рік.
- Як повідомлялося, населення Слов’янської громади на Донеччині станом на 27 квітня 2026 року складає приблизно 47 тисяч, до повномасштабного вторгнення було 110 тисяч. Ворожі обстріли відбуваються кожного дня, іноді на день по декілька разів різною зброєю. Евакуація триває.
