Більше половини будинків пошкоджено у Слов’янській громаді, - МВА

У Слов’янській громаді на Донеччині з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 24 лютого 2022 року загинула 81 особа та поранено 402 людини. Пошкоджень зазнали понад 50% житлових багатоповерхівок.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Втрати та щоденні обстріли

"Втрати мирного населення, у нас, на жаль, є. За весь військовий період (повномасштабної війни – ред.) загинула 81 людина, із них 4 дитини. Також було поранено 402 людини, серед них теж є діти", - сказав Лях. За його словами, лише у квітні цього 2026 року було поранено 22 цивільні особи і одна людина загинула.

Керівник МВА також повідомив, що за вказаний час ворожими обстрілами у Слов’янській громаді було пошкоджено більше 50% багатоповерхівок, понад 10% приватних будинків, четверта частина інфраструктурних об’єктів - лікарень, дитсадочків, закладів освіти тощо. "Вони пошкоджені різною мірою, є і зруйновані", - додав Лях.

Вадим Лях зазначив, що після обстрілів пошкоджені об’єкти постійно відновлюються. Електрики виїжджають навіть за місто, на ті території, які наближені до бойових дій. Комунальники теж працюють у надскладних умовах, бо водопостачальні об'єкти перебувають вже за п'ять-сім кілометрів від лінії зіткнення.

Читайте також: Доба на Донеччині: під ударами РФ три райони, є жертви та руйнування. ФОТО

Ворог застосовує терор і залякування

Тим часом у Слов'янську та Краматорську спостерігається погіршення ситуації, ворог застосовує терор і залякування з метою витіснити цивільне населення з території цих населених пунктів.

Про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.

За його словами, посилення тиску на цьому напрямку не пов'язані з літнім чи весняним наступом РФ, оскільки окупанти тиснуть цілий рік.