Доба на Донеччині: під ударами РФ три райони, є жертви та руйнування. ФОТО
Минулої доби, 26 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
Як зазначається, у Копанях Добропільської громади поранено людину.
Краматорський район
За даними ОВА, у Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 3 приватні будинки. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську 2 людини загинули і 1 поранена. У Дружківці поранено людину, пошкоджено приватний будинок.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.
"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини", - додав очільник області.
