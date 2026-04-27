Доба на Донеччині: під ударами РФ три райони, є жертви та руйнування. ФОТО

Минулої доби, 26 квітня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Копанях Добропільської громади поранено людину.

Краматорський район

За даними ОВА, у Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 3 приватні будинки. У Слов'янську пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську 2 людини загинули і 1 поранена. У Дружківці поранено людину, пошкоджено приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.

"Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини", - додав очільник області.

Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини

