Ворог ударив по Краматорську: двоє загиблих, є поранений. ФОТОрепортаж
Зранку 26 квітня 2026 року окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Засоби ураження поцілили по житловій забудові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Є жертви та постраждалий
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки жінка та чоловік дістали поранення, несумісні з життям. На момент атаки вони перебували на вулиці.
Також зазнав мінно-вибухової травми, перелому й осколкового поранення 50-річний цивільний. Потерпілого ушпиталено у стані середньої тяжкості.
Наслідки
Пошкоджено 8 житлових будинків. Остаточні наслідки та тип озброєння встановлюються.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Це, що домовленість така, рашистм - вбивають українців, а в нас вони в Червоній книзі?