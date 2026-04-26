Ворог ударив по Краматорську: двоє загиблих, є поранений. ФОТОрепортаж

Зранку 26 квітня 2026 року окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Засоби ураження поцілили по житловій забудові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Є жертви та постраждалий

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки жінка та чоловік дістали поранення, несумісні з життям. На момент атаки вони перебували на вулиці.

Також зазнав мінно-вибухової травми, перелому й осколкового поранення 50-річний цивільний. Потерпілого ушпиталено у стані середньої тяжкості.

Наслідки

Пошкоджено 8 житлових будинків. Остаточні наслідки та тип озброєння встановлюються.

Також читайте: Доба на Донеччині: майже 1000 атак, під вогнем Слов’янськ та Краматорськ. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також читайте: Підпалив БТР ЗСУ та коригував удари по Краматорську: СБУ затримала російського агента

Знову же, це стратегія оманського ішака? Воно спасає країни Затоки? Робить дрони з Алієвим? Що воно робить, стендапер мохнорилий? Останнім часом дуже багато гине наших цивільних. Ніякої відповіді, адекватної чи асиметричної немає взагалі.
26.04.2026 14:02 Відповісти
Жодного разу не читала, щоб наші дрони хоч одного кацапа подряпали в парашці.
Це, що домовленість така, рашистм - вбивають українців, а в нас вони в Червоній книзі?
26.04.2026 15:03 Відповісти
 
 