Враг нанес удар по Краматорску: двое погибших, есть раненый. ФОТОрепортаж

Утром 26 апреля 2026 года оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Ударные средства попали в жилую застройку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертвы и пострадавший

Как отмечается, в результате вражеской атаки женщина и мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью. На момент атаки они находились на улице.

Также минно-взрывную травму, перелом и осколочное ранение получил 50-летний гражданский. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Последствия

Повреждено 8 жилых домов. Окончательные последствия и тип вооружения устанавливаются.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

