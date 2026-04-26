РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7682 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрел Краматорска
1 117 2

Враг нанес удар по Краматорску: двое погибших, есть раненый. ФОТОрепортаж

Утром 26 апреля 2026 года оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Ударные средства попали в жилую застройку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертвы и пострадавший

Как отмечается, в результате вражеской атаки женщина и мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью. На момент атаки они находились на улице.

Также минно-взрывную травму, перелом и осколочное ранение получил 50-летний гражданский. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Последствия

Повреждено 8 жилых домов. Окончательные последствия и тип вооружения устанавливаются.

обстрел Краматорска
обстрел Краматорска
обстрел Краматорска
обстрел Краматорска

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Автор: 

Краматорськ (2448) обстрел (32307) Донецкая область (12171) Краматорский район (1158)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову же, це стратегія оманського ішака? Воно спасає країни Затоки? Робить дрони з Алієвим? Що воно робить, стендапер мохнорилий? Останнім часом дуже багато гине наших цивільних. Ніякої відповіді, адекватної чи асиметричної немає взагалі.
показать весь комментарий
26.04.2026 14:02 Ответить
Жодного разу не читала, щоб наші дрони хоч одного кацапа подряпали в парашці.
Це, що домовленість така, рашистм - вбивають українців, а в нас вони в Червоній книзі?
показать весь комментарий
26.04.2026 15:03 Ответить
 
 