Враг нанес удар по Краматорску: двое погибших, есть раненый. ФОТОрепортаж
Утром 26 апреля 2026 года оккупанты обстреляли Краматорск в Донецкой области. Ударные средства попали в жилую застройку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Есть жертвы и пострадавший
Как отмечается, в результате вражеской атаки женщина и мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью. На момент атаки они находились на улице.
Также минно-взрывную травму, перелом и осколочное ранение получил 50-летний гражданский. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Последствия
Повреждено 8 жилых домов. Окончательные последствия и тип вооружения устанавливаются.
Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це, що домовленість така, рашистм - вбивають українців, а в нас вони в Червоній книзі?