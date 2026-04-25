Сутки в Донецкой области: почти 1000 атак, под обстрелом Славянск и Краматорск. ФОТОРЕПОРТАЖ
За 24 апреля полиция зафиксировала 976 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору области. Под обстрелом оказались населенные пункты двух районов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
Краматорский район
В Николаевке повреждены 6 частных домов, линия электропередач и газопровод.
Ночью и утром 25 апреля атаковали Славянск и громаду.
"Сегодня ночью враг атаковал с помощью FPV-дронов трассу Киев-Довжанское в районе Семеновки. Также около шести утра нанес удар КАБом по центральной части города. На данный момент известно об одном раненом мужчине. Ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщил глава Славянской МВА Вадим Лях.
С 01:00 до 03:00 россияне атаковали Краматорск четырьмя дронами – ранили гражданское лицо. Повреждены три гражданских автомобиля. За прошедшие сутки, 24 апреля, российские войска нанесли удар беспилотником по одному из поселков Краматорской громады. Зафиксировано в 18:45 – удар БПЛА "Молния-2" по жилому дому в частном секторе, обошлось без пострадавших.
Кроме того, ночью в Краматорске россияне нанесли удар по служебному автомобилю патрульных полицейских, которые двигались по городу во время несения службы, сообщили в Патрульной полиции Украины.
Вероятно, удар был нанесен с помощью FPV-дрона. После попадания патрульные пытались потушить пожар с помощью огнетушителя, однако автомобиль был полностью уничтожен огнем. После происшествия правоохранители обратились в лечебное учреждение. Медики оказали им необходимую помощь.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден частный дом.
Последствия атак
