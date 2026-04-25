Сутки в Донецкой области: почти 1000 атак, под обстрелом Славянск и Краматорск. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 24 апреля полиция зафиксировала 976 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору области. Под обстрелом оказались населенные пункты двух районов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Краматорский район 

В Николаевке повреждены 6 частных домов, линия электропередач и газопровод. 

Ночью и утром 25 апреля атаковали Славянск и громаду.

"Сегодня ночью враг атаковал с помощью FPV-дронов трассу Киев-Довжанское в районе Семеновки. Также около шести утра нанес удар КАБом по центральной части города. На данный момент известно об одном раненом мужчине. Ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщил глава Славянской МВА Вадим Лях.

С 01:00 до 03:00 россияне атаковали Краматорск четырьмя дронами – ранили гражданское лицо. Повреждены три гражданских автомобиля. За прошедшие сутки, 24 апреля, российские войска нанесли удар беспилотником по одному из поселков Краматорской громады. Зафиксировано в 18:45 – удар БПЛА "Молния-2" по жилому дому в частном секторе, обошлось без пострадавших.

Кроме того, ночью в Краматорске россияне нанесли удар по служебному автомобилю патрульных полицейских, которые двигались по городу во время несения службы, сообщили в Патрульной полиции Украины.

Вероятно, удар был нанесен с помощью FPV-дрона. После попадания патрульные пытались потушить пожар с помощью огнетушителя, однако автомобиль был полностью уничтожен огнем. После происшествия правоохранители обратились в лечебное учреждение. Медики оказали им необходимую помощь.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден частный дом.

Обстрелы Донецкой области
Станом даунбасу задоволений, нє кормят нахлєбніков єврасаюза 😁🤙
25.04.2026 14:58 Ответить
Скольких людей война моральными калеками сделала. Ужас.
25.04.2026 15:22 Ответить
Путч. Русский - нах*й: 🥀На одному фото Бахмут на кінець каденції Порошенка. На другому- в розпал каденції Зеленського. 7 роковинам виборів Зеленського присвячується.
25.04.2026 15:11 Ответить
 
 