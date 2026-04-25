Доба на Донеччині: майже 1000 атак, під вогнем Слов’янськ та Краматорськ. ФОТОрепортаж

За 24 квітня поліція зафіксувала 976 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували населені пункти двох районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 6 приватних будинків, лінію електропередач і газогін.

Уночі та вранці 25 квітня атакували Слов'янськ та громаду

"Сьогодні вночі ворог атакував fpv-дронами на оптоволокні трасу Київ-Довжанське в районі Семенівки. Також біля шостої ранку ударив КАБом по центральній частині міста. На даний час відомо про одного пораненого чоловіка. Йому надана необхідна медична допомога", – повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

З 01:00 до 03:00 росіяни атакували Краматорськ чотирма дронами – поранили цивільну особу. Пошкоджено три цивільних авто. Минулої доби, 24 квітня, російські війська вдарили безпілотником по одному із селищ Краматорської громади. Зафіксовано 18:45 - удар БпЛА "Молнія-2" по житловому будинку в приватному секторі, обійшлося без постраждалих.

Крім того, вночі у Краматорську росіяни завдали удару по службовому автомобілю патрульних поліцейських, які рухалися містом під час несення служби, повідомили у Патрульній поліції України.

Ймовірно, удар був завданий за допомогою FPV-дрона. Після влучання патрульні намагалися загасити пожежу за допомогою вогнегасником, проте автомобіль був повністю знищений вогнем. Після події правоохоронці звернулися до лікувального закладу. Медики надали їм необхідну допомогу.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватний будинок.

Наслідки атак








