Поджег БТР ВСУ и корректировал удары по Краматорску: СБУ задержала российского агента
В Донецкой области задержан ещё один российский агент, который корректировал удары РФ и поджёг бронетранспортер ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Мужчина передавал врагу координаты для новых обстрелов Краматорска и отслеживал бронетехнику Сил обороны для поджога.
"Завербованным оказался участник местной группировки, которая занималась мародерством в местах вражеских ударов.
В поле зрения рашистов фигурант попал через Telegram-каналы, где он публиковал комментарии в поддержку кремлевского режима.
В обмен на деньги агент согласился корректировать обстрелы райцентра и поджигать военную технику украинских защитников", - говорится в сообщении.
Мужчина обходил прифронтовый город и наблюдал за местами сосредоточения личного состава Сил обороны Украины.
Известно, что он также отследил и поджег бронемашину ВСУ, которая выполняла боевые задачи на передовой.
Злоумышленник задержан по месту жительства. Одновременно были обезопасены локации Сил обороны в зоне вражеской разведки.
Во время обысков у мужчины изъяли смартфон, с помощью которого он собирал разведданные и контактировал с куратором из ГРУ РФ.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Замахаєтесь ловити тих зрадників, в'язниці вони не бояться.