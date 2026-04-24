РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11710 посетителей онлайн
Новости
772 11

Поджег БТР ВСУ и корректировал удары по Краматорску: СБУ задержала российского агента

В Донецкой области задержан ещё один российский агент, который корректировал удары РФ и поджёг бронетранспортер ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Мужчина передавал врагу координаты для новых обстрелов Краматорска и отслеживал бронетехнику Сил обороны для поджога.

"Завербованным оказался участник местной группировки, которая занималась мародерством в местах вражеских ударов.

В поле зрения рашистов фигурант попал через Telegram-каналы, где он публиковал комментарии в поддержку кремлевского режима.

В обмен на деньги агент согласился корректировать обстрелы райцентра и поджигать военную технику украинских защитников", - говорится в сообщении.

Мужчина обходил прифронтовый город и наблюдал за местами сосредоточения личного состава Сил обороны Украины. 

Известно, что он также отследил и поджег бронемашину ВСУ, которая выполняла боевые задачи на передовой.

Злоумышленник задержан по месту жительства. Одновременно были обезопасены локации Сил обороны в зоне вражеской разведки.

Во время обысков у мужчины изъяли смартфон, с помощью которого он собирал разведданные и контактировал с куратором из ГРУ РФ.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

Краматорськ (2445) поджог (1139) СБУ (20584) Донецкая область (12155) корректировщик (171) Краматорский район (1151)
Поделиться:
Подытожить:
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому ЗЕкоМанда не повертає смертну кару на час військового стану? Бо у ВР повно ждунів чи є іньші причини?
Замахаєтесь ловити тих зрадників, в'язниці вони не бояться.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:15 Ответить
тому що прийдеться рубати голову самому сабі.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:26 Ответить
Іде війна,чому ми не змінюємо законодавство і не вводимо (тимчасово) розстріл Це ворог,а ворогів ПОТРІБНО РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ,
показать весь комментарий
24.04.2026 10:16 Ответить
Тому, що zovміндічі будуть стріляти тих хто їх викриває і їм заважає, а не навпаки.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:45 Ответить
російський агент тайно ходить до сінагоги?
показать весь комментарий
24.04.2026 10:17 Ответить
Думаю таких підАрів треба просто розстрілювати і публікувати. Буде набагато менше охочих йти на такі злочини.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:21 Ответить
Коли він тікав при затриманні, чому не випав з вікна?
показать весь комментарий
24.04.2026 10:22 Ответить
коли тебе чи твоїх родичів затримає тцк, твоє побажання, юдистий юристе, врахують.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:28 Ответить
Він же терорист, а ті хто затримував не тцкашники.
показать весь комментарий
24.04.2026 10:46 Ответить
Вішати на стовбах таких треба...
показать весь комментарий
24.04.2026 10:28 Ответить
таке відчуття що мобілізація в прифронтових містах взагалі непроходить! мало того що він не на війні так ще швендяв спокійно та здавав позиції!
показать весь комментарий
24.04.2026 10:32 Ответить
 
 