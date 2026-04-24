Поджег БТР ВСУ и корректировал удары по Краматорску: СБУ задержала российского агента

В Донецкой области задержан ещё один российский агент, который корректировал удары РФ и поджёг бронетранспортер ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина передавал врагу координаты для новых обстрелов Краматорска и отслеживал бронетехнику Сил обороны для поджога.

"Завербованным оказался участник местной группировки, которая занималась мародерством в местах вражеских ударов.

В поле зрения рашистов фигурант попал через Telegram-каналы, где он публиковал комментарии в поддержку кремлевского режима.

В обмен на деньги агент согласился корректировать обстрелы райцентра и поджигать военную технику украинских защитников", - говорится в сообщении.

Мужчина обходил прифронтовый город и наблюдал за местами сосредоточения личного состава Сил обороны Украины.

Известно, что он также отследил и поджег бронемашину ВСУ, которая выполняла боевые задачи на передовой.

Злоумышленник задержан по месту жительства. Одновременно были обезопасены локации Сил обороны в зоне вражеской разведки.

Во время обысков у мужчины изъяли смартфон, с помощью которого он собирал разведданные и контактировал с куратором из ГРУ РФ.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

