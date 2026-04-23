СБУ и Нацполиция сорвали попытки РФ организовать теракты в школах на Кировоградщине и Одесщине. ВИДЕО
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила серию терактов в учебных заведениях Кировоградской и Одесской областей. По данным следствия, двое школьников действовали по указаниям российских спецслужб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как установило расследование, несовершеннолетних завербовали через Telegram и TikTok. По информации правоохранителей, российские кураторы манипулировали подростками, используя темы "справедливости", мести и защиты близких.
Помимо подготовки нападений, школьников также подталкивали к самоубийству после совершения преступлений, чтобы скрыть следы.
План теракта в Кировоградской области
Документально подтверждено, что 15-летний ученик лицея получил задание изготовить самодельное взрывное устройство.
"Готовую взрывчатку юноша должен был принести в свое учебное заведение и взорвать во время перерыва между уроками".
По инструкции кураторов, он также планировал использовать ружье и нож.
"Кроме того, по инструкции врага он планировал взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы самостоятельно добить выживших".
Правоохранители своевременно разоблачили подростка и задокументировали его контакты с представителями РФ. Во время обысков изъяли взрывчатку, компоненты для ее изготовления, оружие и технику с доказательствами.
Попытка вербовки в Одесской области
Параллельно в Одесской области разоблачили еще одного школьника на этапе вербовки.
По данным следствия, ему планировали отправить посылку с оружием и ножом для совершения нападения на одноклассников.
Подозрение и расследование
15-летнему фигуранту из Кировоградской области уже сообщили о подозрении по статье о подготовке к теракту.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации преступлений.
Іноді дивно виглядають ці повідомлення...
Але коли поліція та СБУ молодці, то вони - молодці)
