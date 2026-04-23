РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14421 посетитель онлайн
Новости Видео
1 532 7

СБУ и Нацполиция сорвали попытки РФ организовать теракты в школах на Кировоградщине и Одесщине. ВИДЕО

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила серию терактов в учебных заведениях Кировоградской и Одесской областей. По данным следствия, двое школьников действовали по указаниям российских спецслужб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как установило расследование, несовершеннолетних завербовали через Telegram и TikTok. По информации правоохранителей, российские кураторы манипулировали подростками, используя темы "справедливости", мести и защиты близких.

Помимо подготовки нападений, школьников также подталкивали к самоубийству после совершения преступлений, чтобы скрыть следы.

План теракта в Кировоградской области

Документально подтверждено, что 15-летний ученик лицея получил задание изготовить самодельное взрывное устройство.

"Готовую взрывчатку юноша должен был принести в свое учебное заведение и взорвать во время перерыва между уроками".

По инструкции кураторов, он также планировал использовать ружье и нож.

"Кроме того, по инструкции врага он планировал взять с собой ружье своего деда и охотничий нож, чтобы самостоятельно добить выживших".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие проверяет контакты "голосеевского стрелка" и возможные связи с РФ, - начальник ГСУ СБУ Швец

Правоохранители своевременно разоблачили подростка и задокументировали его контакты с представителями РФ. Во время обысков изъяли взрывчатку, компоненты для ее изготовления, оружие и технику с доказательствами.

Попытка вербовки в Одесской области

Параллельно в Одесской области разоблачили еще одного школьника на этапе вербовки.

По данным следствия, ему планировали отправить посылку с оружием и ножом для совершения нападения на одноклассников.

Подозрение и расследование

15-летнему фигуранту из Кировоградской области уже сообщили о подозрении по статье о подготовке к теракту.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к организации преступлений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подростка, открывшего стрельбу в школе в Закарпатье, через онлайн-игры завербовала Россия, - ОВА

Автор: 

Одесская область (4256) Нацполиция (16841) СБУ (20578) теракт (2421) школа (3022) Кировоградская область (708)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це і є ху....лостан детка, тільки він, та трампонутий воює з дітьми, та мірними людьми
показать весь комментарий
23.04.2026 13:59
10 р вчитися з однокласниками - підірвати їх - потім добивати з рушниці і дорізати ножом - шо в них в голові?
показать весь комментарий
23.04.2026 14:04
"...планували надіслати посилку зі зброєю та ножем для здійснення нападу на однокласників" - у нас, для того щоб придбати ніж, вже дозвіл потрібен? Чи там якийсь особливий ніж, з самонаведенням та реактивний?
Іноді дивно виглядають ці повідомлення...
Але коли поліція та СБУ молодці, то вони - молодці)
показать весь комментарий
23.04.2026 14:20
Це все добрі справи для України, рятуючи дітей України від ************ агентури! Але ж:

447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
показать весь комментарий
23.04.2026 14:13
Підлітки....гормональний вибух....Але, яка ж родина в них,що у їх недоразвинутому мозку знайшлося місце для таких планів?? Можливо треба перш за все придивитися до батьків??
показать весь комментарий
23.04.2026 14:32
С* ко , батькі цих діточок хто ?!!! Деб* ли зелені ?! ... Де вони свої мізки залишили ?!!!!....
показать весь комментарий
23.04.2026 14:40
І вміють же так баки забити. Майстерність не проп'єш.
показать весь комментарий
23.04.2026 14:47
 
 